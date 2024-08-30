″ゆっくり台風″10号の影響で週末の各スポーツイベントが中止・延期に【まとめ】
ゆっくりとした速度で日本列島を横断中の台風10号の影響で、各地で週末に予定されていたスポーツイベントの中止や延期が続々と発表された。プロ野球は30日に阪神―巨人（甲子園）の中止が発表され、セ・リーグは同日の3試合全てが中止。JリーグはJ1の磐田―横浜（ヤマハ）、名古屋―新潟（豊田ス）、C大阪―G大阪（ヨドコウ）など31日に予定していた5試合の中止を発表した。30日午後2時30分現在、主な中止・順延などの発表は以下のとおり。
▽プロ野球
・中日―DeNA（30日〜9月1日、バンテリンドーム）3連戦が中止
・広島―ヤクルト（30日、マツダスタジアム）中止
・阪神―巨人（30日、甲子園）中止
・イースタン 楽天―巨人（30日、森林どり泉）中止
・ウエスタン オリックス―阪神（30日、ほっと神戸）、広島―ソフトバンク（30日、由宇）が中止。中日―くふうハヤテ（30日〜9月1日、ナゴヤ）3連戦が中止
▽学生野球
・関西六大学 秋季第1週（31日、9月1日、大阪市）は9月2、4日へ延期
・広島六大学 秋季第1週（31日、広島市）を9月1日へ順延。9月1日の試合は同21日へ延期
・九州六大学 秋季第1週1日目（31日、北九州市）は9月2日へ順延
▽Jリーグ
・J1 31日の京都―鹿島（サンガS）、磐田―横浜（ヤマハ）、名古屋―新潟（豊田ス）、C大阪―G大阪（ヨドコウ）は中止。代替日は未定
・J2 徳島―清水（31日、鳴門大塚）は中止。代替日未定
▽サッカー
・JFA U-18プレミアリーグ 31日と9月1日の計4試合が延期。31日の鹿児島城西―米子北の代替日は11月9日（鹿児島県南さつま市）
▽バスケットボール
・U18日清食品トップリーグ 31日、9月1日（水戸市）の全8試合を延期。代替日は未定
・スーパーGT第5戦（31日〜9月1日、鈴鹿）12月7〜8日へ延期
・X1Super 第1節 エレコム神戸―SEKISUI（31日、神戸市）は延期。代替日は未定
・関西学生1部 開幕節5試合（30日〜9月1日、大阪府吹田市）は9月2、3、7日へ延期。9月2、3日は入場無料
・男子日本リーグ 第3節 三重会場は30日の3試合を9月2日へ順延、高知会場は31日の3試合を9月2日へ順延
・女子日本リーグ 第3節プラチナセクション（静岡県富士宮市） 31日の3試合を9月2日へ順延
▽カヌー
・スラロームジャパンカップ最終戦、ワイルドウォータージャパンカップ最終戦（9月1日、山口県萩市）は中止
▽自転車
・全日本大学対抗選手権ロードレース（9月1日、長野県大町市）中止か延期
▽競馬
・佐賀 29日は開催取りやめ。サマーチャンピオンとJRA交流サマーカップは9月1日に順延
▽競輪
・小松島 30日は中止。順延せず打ち切り
▽ボートレース
・若松 28〜30日が中止
・宮島、徳山、福岡 30日は中止。最終日は宮島が9月2日、福岡が同3日
・びわこ 31日、9月1日は中止・打ち切り