小泉今日子が、新たなライブ作品として、Blu-ray、DVD、CD『KKCP 90ʼs〜TOUR 2023 Live at Spotify O-EAST〜』を10月23日に発売する。9月25日の『Ballad Classics III』『Ballad Classics II』『Ballad Classics』に続くリリースとなる。2023年に全国11都市で開催されたライブハウスツアー<KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY '90s>の最終日、12月10日に追加公演として開催されたSpotify O-EASTでの公演を収録したライブ作品。90年代の楽曲にスポットを当てたこのライブでは、当時多くのクラブカルチャー系ミュージシャンたちとコラボした楽曲を中心に、ライブで初披露となった「BEAUTIFUL GIRLS」などのシングル曲や90年代の最大ヒット曲となった「あなたに会えてよかった」のアコースティックバージョンなども含む全17曲を収録。Blu-ray・DVDは、36ページにわたるライブフォトブックを付けたデジパック仕様の初回限定生産。またCDはSHM-CDの2枚組でのリリースだ。

リリース情報











『KKCP 90ʼs〜TOUR 2023 Live at Spotify O-EAST〜』発売日:2024年10月23日形態︓(Blu-ray)VIZL-2385/\8,800(税込)初回生産限定盤(DVD)VIZL-2386/\8,800(税込)初回生産限定盤Blu-ray、DVD︓ライブフォトブック(36P)付三方背ケースデジパック仕様(2CD)VICL-70281〜2/\4,400(税込)高音質SHM-CD仕様、2枚組収録曲︓17曲収録(Blu-ray/DVD)01. 水のルージュ02. DRIVE03. CDJ04. Moon Light05. BEAUTIFUL GIRLS06. for my life07. オトコのコ オンナのコ08. バンプ天国09. 東京ディスコナイト10. 女性上位万歳11. キスを止めないで12. LOVE SHELTER13. La La La...14. この涙の谷間15. Fade Out16. あなたに会えてよかった17. カントリー・リビング(CD)Disc 101. 水のルージュ02. Drive03. CDJ04. Moon Light05. Beautiful Girls06. for my life07. オトコのコ オンナのコ08. バンプ天国09. 東京ディスコナイト10. 女性上位万歳Disc 201. キスを止めないで02. Love Shelter03. La La La...04. この涙の谷間05. Fade Out06. あなたに会えてよかった07. カントリー・リビング