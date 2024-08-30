ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¿·¥Ø¥¢¤Ë¡Ö½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¡Ö¸×¤ËÍã¡×¶¦±é¡¦¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤«¤é¡È¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¡É¼«²ÈÀ½¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/08/30¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¤³¤ÎÆü¡¢ÂôÂ¼¤Ï¡ÖÇòÈ±¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥«¥á¥é¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸þ¤±¡¢ÇòÈ±º®¤¸¤ê¤Î¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂôÂ¼¤Ï¡Ö¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¯¤ó¼«²ÈÀ½¤Î¡¢ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¼«²ÈÀ½¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¯¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¥é¥Ù¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂôÂ¼¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡ÖÇòÈ±»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾»³¤È¿ÀÌÚ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖìÔÂô¤Ê¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Ü¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥é¥Ù¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈÎÇä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¢¡ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¡õ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¼«²ÈÀ½¥¸¥å¡¼¥¹¤òÈäÏª
¤³¤ÎÆü¡¢ÂôÂ¼¤Ï¡ÖÇòÈ±¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥«¥á¥é¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸þ¤±¡¢ÇòÈ±º®¤¸¤ê¤Î¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂôÂ¼¤Ï¡Ö¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¯¤ó¼«²ÈÀ½¤Î¡¢ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¼«²ÈÀ½¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¯¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¥é¥Ù¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ÂôÂ¼°ì¼ù¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
ÂôÂ¼¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡ÖÇòÈ±»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾»³¤È¿ÀÌÚ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖìÔÂô¤Ê¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Ü¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥é¥Ù¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈÎÇä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û