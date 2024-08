【トミカプレミアムRacing レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33】9月28日 発売予定価格:1,980円

タカラトミーは、「トミカプレミアムRacing レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33」の予約受付を開始した。発売は9月28日を予定し、価格は1,980円。

トミカプレミアムRacingにレーシングカー「レッドブルレーシング ホンダ RB16B」が登場。フロントからリアまで細部に渡り実車を忠実に再現している。

フロントウイングは脱着可能など、トミカプレミアムならではのギミックも魅力。また、色違いとなる「ありがとうカラー」も同時期発売、同価格で案内されている。

トミカプレミアムRacing レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33

9月28日 発売予定

価格:1,980円

パッケージサイズ:W120×H78×D39mm

対象年齢:6歳~

トミカプレミアムRacing レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33(ありがとうカラー)

9月28日 発売予定

価格:1,980円

パッケージサイズ:W120×H78×D39mm

対象年齢:6歳~

(C) TOMY

Red Bull(R) Marks and the Red Bull Racing Logos are licensed by Red Bull GmbH/Austria