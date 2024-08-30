【男子バスケ】U18アジアカップ代表に中学生・白谷柱誠ジャックが選出 全中3連覇で一躍注目
日本バスケットボール協会は30日、『FIBA U18 アジアカップ2024』に臨む、日本代表メンバー12名を発表しました。
メンバーには全国中学校体育大会で3連覇に貢献し、一躍注目を浴びた白谷柱誠ジャック選手(15歳・中3)も選出されました。▽大会に参加する日本代表メンバー12名
内藤 耀悠 (SF / 191cm / 18歳 / レバンガ北海道)
菅野 陸 (PG / 177cm / 18歳 / 山梨学院大学)
深澤 桜太 (PF / 198cm / 18歳 / 中央大学)
渡邉 伶音 (C / 204cm / 18歳 / 福岡大学附属大濠高等学校)
和田 拓磨 (SG / 187cm / 18歳 / 北陸高等学校)
瀬川 琉久 (PG / 183cm / 18歳 / 東山高等学校)
十返 翔里 (SF / 191cm / 17歳 / 八王子学園八王子高等学校)
郄田 将吾 (F / 189cm / 17歳 / 福岡大学附属大濠高等学校)
千保 銀河 (SF / 188cm / 17歳 / 開志国際高等学校)
清水 祥敬 (SF / 197cm / 17歳 / 中部大学第一高等学校)
ベネディクト 研一郎 (SF / 193cm / 16歳 / St. George’s School)
白谷 柱誠ジャック (PF・C / 194cm / 15歳 / 四日市メリノール学院中学校)