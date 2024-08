【「らーめん再遊記」1~11巻セット】価格:7,975円

小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の「芹沢さんの畜生シール5枚セット」付き1~11巻セットを楽天ブックス限定で販売している。価格は7,975円。

本商品は、マンガ「らーめん再遊記」の連載100回を記念して販売されるもの。シールには「人を土下座させておいて完全に忘れるとは…」など、SNSで話題になった芹沢さんの名言が収録されている。

今回のセット商品でしか手に入らない限定アイテムとなっており、先着500セットが販売される。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.