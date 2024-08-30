¹á¼è¿µ¸ã¤¬¼íÌî±Ñ¹§¤È²ÚÎï¤ÊÇ¡°ÕËÀ¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¡ª¡Ö¡ØÀ¾Í·µ¡Ù²û¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¤À¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼»¦Åþ
¢£¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖAround The World¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¸«»ö¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤¹¤Õ¤¿¤ê
¡ÚÆ°²è¡Û¹á¼è¿µ¸ã¤È¼íÌî±Ñ¹§¤Î²ÚÎï¤ÊÇ¡°ÕËÀ¤µ¤Ð¤
¹á¼è¿µ¸ã¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤ÈÇ¡°ÕËÀ¤ò²ÚÎï¤Ë²ó¤¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹á¼è¤Ï2006Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Ç¼çÌò¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤òÇ®±é¤·¡¢·àÃæ¤Ç¼«Í³¤Ë¿¤Ó½Ì¤ß¤¹¤ëÉð´ï¡ÈÇ¡°ÕËÀ¡É¤ò²ÚÎï¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¡¢¼íÌî¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Ç¡°ÕËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÅÅµå¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤äÇ¡°ÕËÀ¤ÎÏÃÂê¤òµó¤²¡¢¹á¼è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¹á¼è¤¬¼íÌî¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¡°ÕËÀ¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¹á¼è¤â¼«¿È¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¡¢¼íÌî¤ÈÇ¡°ÕËÀ¤ò²ÚÎï¤Ë²ó¤¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡Ö±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¡°ÕËÀ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¡£¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿MONKEY MAJIK¡ÖAround The World¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ç¡°ÕËÀ¤ò¸«»ö¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²ó¤¹¤Õ¤¿¤ê¡£
¹á¼è¤Ï¥É¥é¥ÞÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¼ê¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¼íÌî¤Ï¤¦¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤â¡£
ºÇ¸å¤Ï¹á¼è¤¬Ç¡°ÕËÀ¤ò·Ç¤²¤Æµ¤¹ç¤¤¤Î°ìÀ¼¡£Â³¤¤¤Æ¼íÌî¤â¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æµ¤¹ç¤¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÀ¾Í·µ¡Ù²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Öº£¤À¤ËÇ¡°ÕËÀ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ìw¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ OFFICIAL SITE
https://atarashiichizu.com/