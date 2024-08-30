¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©ËÉºÒ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¡ª
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÉºÒ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ø¤Ü¤¦¡ª¤Þ¤Á¤ÎËÉºÒ2024¡×¤¬¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤ÎÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç2024Ç¯9·î7Æü(ÅÚ)¡¢9·î8Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤âÍÑËÉ²Ð°áÃåÁõÂÎ¸³
¸ø±à¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÇºÒ³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´ÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇËÉºÒ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤òÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃÏ¶è¤ÎÆÃÀ¤ä²ÝÂê¡¢¼þÊÕÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ÎÇÛÃÖ¤ÎÉ¬Í×À¡¢¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÃÏ¶è¤Î¼ç¤¿¤ë¹½À®Í×ÁÇ¤Ï¸ø±à¡¦¾¦¶È¡¦½»Âð¤Î£³Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥¾¡¼¥ó¤Î°ìÂÎÀ¡¦Í»¹çÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¿´µòÅÀ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒµ¡Ç½¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹(ËÉºÒ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦¸òÎ®¡¢ËÉÈÈ¡¢Êâ¹Ô¼ÔÆ°Àþ¡¢¿Æ¼«Á³¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£¸ø±à¤È¾¦¶È»ÜÀß¤¬¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉºÒÂÐºö¾å¤ÎÏ¢·È¤ò½½Ê¬¤Ë¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èËÉºÒ¾å¤ÎÃæ¿õÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Ì±¡¦ÍèË¬¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î7Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤«¤ÉËÉºÒ·±Îý¡×¤Ë¤è¤ëÊü¿åÂÎ¸³¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é´ü¾Ã²ÐÂÎ¸³¤È¡¢9·î8Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÉ±Ò¾Ê ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëVRÂÎ¸³¤ä»Ò¶¡ÍÑÌÂºÌÉþ»îÃåÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤â¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅöÆü¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ªÇãÊª²èÌÌ¤´Äó¼¨¤Ç¡Ö¤Î¤ë¤ë¤ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×1ËÜ(¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ1ËÜ¸Â¤êÀèÃå240ËÜ)¤È¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¥Á¥é¥·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½Ëü¤¬°ì¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤ÇÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¥Ã¥°¤ä¼ê¤ÇÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢¾¦ÉÊÃª¤ä¥¬¥é¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ê¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÃì¤Î¶á¤¯¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢³¬ÃÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÜÀß·¸°÷¤ä·ÙÈ÷°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÚÎ¾Æü³«ºÅ¡ÛËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ëÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
ÃíÌÜ¡¡§ËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡Ö¿·¡ù¤Ü¤¦¤µ¤¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×
¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ÈÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇËèÇ¯»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤Î¼Â¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ »ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö»æ¤»¤Ã¤±¤ó¡×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´¨¤µ¤ä±«¤ò¤·¤Î¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òºî¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£ÃÎ¼±¤È¼êºî¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î·Ð¸³ÃÍ¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¡Ú¿·¡ù¤Ü¤¦¤µ¤¤¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¾ÜºÙ¡Û
¼õÉÕ¾ì½ê¡¡¡§¥ª¥¢¥·¥¹¥×¥é¥¶(ºÇ½ª¼õÉÕ16»þ30Ê¬)
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§ÀèÃå500 Ì¾¡¿Æü ¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ
ÃíÌÜ¢¡§¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë6¤Ä¤Î³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹
ËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤ä¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¼«ÈÎµ¡¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÈ÷¤¨¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤À¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤À¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄäÅÅ¤Ê¤ÉºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼«ºî¤Î¥é¥¸¥ª¹©ºî¤ä¡¢¤ª³¨¤«¤¤¦¤Á¤ï¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÒ³²»þ¤Î¥é¥¸¥ª¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹¡¡¾ÜºÙ¡Û
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥¢¥·¥¹¥×¥é¥¶¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥¤¥È ¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ÕÅï1F ¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼
½ÐÅ¸¼Ô¡¡¡¡¡§FM ¥è¥³¥Ï¥Þ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò ½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼
ÃÏ¿Ì¤äÂç±«¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¤í¤¦¤«¡©¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ºÒ³²¤Ë¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯¶²¤ì¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯ËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£½µËö¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤ÎËÉºÒ2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
Ê¸¡áÊ¿²¬ÂçÏÂ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤âÍÑËÉ²Ð°áÃåÁõÂÎ¸³
¸ø±à¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÇºÒ³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´ÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇËÉºÒ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤òÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃÏ¶è¤ÎÆÃÀ¤ä²ÝÂê¡¢¼þÊÕÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ÎÇÛÃÖ¤ÎÉ¬Í×À¡¢¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÃÏ¶è¤Î¼ç¤¿¤ë¹½À®Í×ÁÇ¤Ï¸ø±à¡¦¾¦¶È¡¦½»Âð¤Î£³Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥¾¡¼¥ó¤Î°ìÂÎÀ¡¦Í»¹çÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¿´µòÅÀ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒµ¡Ç½¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹(ËÉºÒ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦¸òÎ®¡¢ËÉÈÈ¡¢Êâ¹Ô¼ÔÆ°Àþ¡¢¿Æ¼«Á³¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£¸ø±à¤È¾¦¶È»ÜÀß¤¬¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉºÒÂÐºö¾å¤ÎÏ¢·È¤ò½½Ê¬¤Ë¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èËÉºÒ¾å¤ÎÃæ¿õÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Ì±¡¦ÍèË¬¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î7Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤«¤ÉËÉºÒ·±Îý¡×¤Ë¤è¤ëÊü¿åÂÎ¸³¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é´ü¾Ã²ÐÂÎ¸³¤È¡¢9·î8Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÉ±Ò¾Ê ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëVRÂÎ¸³¤ä»Ò¶¡ÍÑÌÂºÌÉþ»îÃåÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤â¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅöÆü¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ªÇãÊª²èÌÌ¤´Äó¼¨¤Ç¡Ö¤Î¤ë¤ë¤ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×1ËÜ(¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ1ËÜ¸Â¤êÀèÃå240ËÜ)¤È¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¥Á¥é¥·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½Ëü¤¬°ì¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤ÇÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ð¥Ã¥°¤ä¼ê¤ÇÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢¾¦ÉÊÃª¤ä¥¬¥é¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ê¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÃì¤Î¶á¤¯¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢³¬ÃÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÜÀß·¸°÷¤ä·ÙÈ÷°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÚÎ¾Æü³«ºÅ¡ÛËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ëÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
ÃíÌÜ¡¡§ËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡Ö¿·¡ù¤Ü¤¦¤µ¤¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×
¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ÈÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇËèÇ¯»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤Î¼Â¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ »ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö»æ¤»¤Ã¤±¤ó¡×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´¨¤µ¤ä±«¤ò¤·¤Î¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òºî¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£ÃÎ¼±¤È¼êºî¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î·Ð¸³ÃÍ¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¡Ú¿·¡ù¤Ü¤¦¤µ¤¤¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¾ÜºÙ¡Û
¼õÉÕ¾ì½ê¡¡¡§¥ª¥¢¥·¥¹¥×¥é¥¶(ºÇ½ª¼õÉÕ16»þ30Ê¬)
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§ÀèÃå500 Ì¾¡¿Æü ¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ
ÃíÌÜ¢¡§¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë6¤Ä¤Î³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹
ËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤ä¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¼«ÈÎµ¡¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÈ÷¤¨¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤À¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤À¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄäÅÅ¤Ê¤ÉºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼«ºî¤Î¥é¥¸¥ª¹©ºî¤ä¡¢¤ª³¨¤«¤¤¦¤Á¤ï¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÒ³²»þ¤Î¥é¥¸¥ª¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹¡¡¾ÜºÙ¡Û
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥¢¥·¥¹¥×¥é¥¶¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥¤¥È ¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ÕÅï1F ¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼
½ÐÅ¸¼Ô¡¡¡¡¡§FM ¥è¥³¥Ï¥Þ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò ½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Á¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼
ÃÏ¿Ì¤äÂç±«¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¤í¤¦¤«¡©¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ºÒ³²¤Ë¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯¶²¤ì¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯ËÉºÒÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£½µËö¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤ÎËÉºÒ2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
Ê¸¡áÊ¿²¬ÂçÏÂ