生物学的年齢とは生まれた月日をもとに算出される暦年齢とは異なり、身体の細胞や組織の老化から算出される年齢のことであり、暦年齢よりも身体機能や病気のリスクを正確に反映しているといわれています。そんな生物学的年齢が「祖父母の学歴」に影響を受けていることを、アメリカのドレクセル大学やカリフォルニア大学などの研究チームが発見しました。Grandparents' educational attainment is associated with grandchildren's epigenetic-based age acceleration in the National Growth and Health Study - ScienceDirect

動物がさまざまなストレスにさらされると、細胞のDNA中の塩基にメチル基が付加されるDNAメチル化などのプロセスが生じます。このDNAメチル化を測定することで、寿命や慢性疾患のリスクを推定する役に立つ生物学的年齢を算出することができます。これまでの研究では、ホロコーストやルワンダ虐殺といったトラウマ的な経験にさらされると、生存者やその子孫のDNAメチル化に影響が及ぶことがわかっています。そこで研究チームは、祖父母・母親・孫の3世代にわたる生物学的年齢と社会経済的要因の関連を調べる研究を行いました。研究の被験者は「祖父母」「母親」「孫」の3世代にわたり、「母親」はいずれも9〜10歳の時にNational Growth and Health Study(NGHS:全米成長と健康調査)に参加した女性で、「祖父母」はその両親、「孫」は女性の子どもでした。研究チームは女性が37〜42歳になった時に再度連絡を取り、2〜17歳の合計241人の子どもと一緒にだ液や血液サンプルを収集し、さまざまな健康状態やその他の情報について調査しました。なお、祖父母の学歴はNGHSの時点で収集されていたとのこと。被験者の生物学的年齢や社会経済的要因を分析した結果、「祖父母の教育レベル」と「孫の生物学的年齢」に統計的に有意な関連性があることが判明しました。これは、孫の年齢や性別、ボディマス指数(BMI)、母親の健康プロファイルや婚姻状況といった要因を制御してもみられました。科学系メディアのScience Alertは、「孫の生物学的年齢の差は大きかったわけではありませんが、これは人生の早い段階にある子どもや若者の話であり、その違いは後年により大きくなって死亡率にも影響する可能性があります」と指摘しています。また、祖父母の教育レベルと孫の生物学的年齢の関係性のうち14.5%が、母親の学歴や心血管系の健康状態などに影響されることもわかりました。論文の共著者であるカリフォルニア大学サンフランシスコ校のエリッサ・エペル教授は、「祖父母の社会経済的地位と孫の生物学的年齢との関連性は、世代を超えた驚くべき発見です。このことは無数の説明の可能性を開いており、再現実験で確かめられる必要があります。今のところ、母親の代謝の悪さがこの関係の部分的な媒介因子であることがわかっています」と述べました。論文の筆頭著者であるドレクセル大学のアグス・スラチマン助教は、今回の研究結果は親の社会経済的要因が子どもの健康に影響するだけでなく、さらに後の世代に影響が及ぶことを人間のデータで示したものだとしています。そして人々が、子孫の健康を形作る要因である教育や健康に、もっと投資するようになることを望むと主張しています。スラチマン氏は、「アメリカでは健康について個人の責任を強調しすぎて、不健康をその人の責任にすることが多いです。しかし現実には、健康とはもっと複雑なものであり、遺伝や遺伝性のエピジェネティクスなど、私たちがコントロールできない要因もあります。今回の研究結果が私たち自身とそのコミュニティに、より多くの優しさと思いやりを与えるきっかけになることを願っています」と述べました。