ディズニーストアに、ハロウィーンシーズンを盛り上げる「DISNEY HALLOWEEN」コレクションが登場!

「ミッキー&フレンズ」や「くまのプーさん」「スティッチ」をデザインしたぬいぐるみやプチギフトにおすすめなお菓子、デコレーショングッズなどがラインナップされます☆

ディズニーストア「DISNEY HALLOWEEN」コレクション

スケジュール:

先行発売日:2024年9月3日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーストア一東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年9月6日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、ハロウィーンシーズンを盛り上げる新コレクション「DISNEY HALLOWEEN」が登場。

2024年は、カラフルなネオンカラーの衣装を身にまとった「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみをはじめ、仮装コスチューム姿の「くまのプーさん」と仲間たち、「スティッチ」「スクランプ」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが勢ぞろいします。

おばけ、ヴァンパイア、ガイコツ、ミイラなど、ユニークなコスチュームを身につけたキャラクターたちのアイテムは、ハロウィーンシーズン限定。

毎年大人気のバラエティ豊かなお菓子は、かぼちゃデザインの巾着バッグ入りクッキーや、「チップ」と「デール」をデザインしたハロウィーンパッケージのミスターイトウのチョコチップクッキーなど、パーティーでお友達とシェアしたり、プチギフトにもおすすめです。

また、お部屋のデコレーションにぴったりな、「ミッキーマウス」をモチーフにしたかぼちゃデザインのライトアップフィギュアや、お菓子入れにもなるバケツもラインナップ。

そのほか、シークレットアイテムから、「ミッキー&フレンズ」をデザインした全8種類のミニトートバッグが登場します☆

ミッキー ぬいぐるみ DISNEY HALLOWEEN

価格:3,600円 (税込)

サイズ:全長約45cm

座った時 約高さ30×幅28×奥行き20cm

カラフルなハロウィーンデザインを使用した「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

スプーキーなパンプキンモチーフがついたシルクハットやクモの巣を思わせるベストの模様、袖口のカッティングなどハロウィーンらしいディテールがたくさん詰まっています!

足裏には年号ロゴの刺しゅう入りです。

ミニー ぬいぐるみ DISNEY HALLOWEEN

価格:3,600円 (税込)

サイズ:全長約41cm

座った時 約高さ30×幅28×奥行き21cm

おしゃれなコスチュームでおめかしした「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

パンプキンモチーフがついたリボンやクモの巣を思わせるドレスの模様、裾のカッティングなどがポイントです。

身近なスペースに飾ってハロウィーン気分を楽しめます。

ミッキー クッキー バッグ入り DISNEY HALLOWEEN

価格:1,900円 (税込)

サイズ:約縦15×横21×厚み8cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約10cm

ミッキーアイコン形クッキーが入った、キャラクターをモチーフにしたパンプキンデザインの巾着バッグ。

スプーキーな雰囲気漂う“HAPPY”のロゴ刺しゅうがアクセントになっています。

個包装された紫いもクッキーとかぼちゃクッキー、ふたつの味が楽しめるお菓子です。

ミッキー&フレンズ 焼きチョコレート DISNEY HALLOWEEN

価格:800円 (税込)

サイズ:約 縦21×横24×厚み3cm

ハロウィーン仮装を楽しむキャラクターたちとたくさんのパンプキンを描いたパッケージがかわいい、ミッキーアイコン柄の焼きチョコレート。

中には丸形の焼きチョコレートが7個入っています。

オレンジ色のミッキーアイコン模様がかわいい、みんなでシェアしやすい焼き菓子です。

【ミスターイトウ】チップ&デール クッキー パック ミニ Chocochip Cookie DISNEY HALLOWEEN

価格:400円 (税込)

サイズ:約縦17.5×横13×厚み3cm

「チップ」と「デール」のハロウィーンパッケージに入った、ミスターイトウのチョコチップクッキー ミニ。

パッケージの中にはひとくちサイズのクッキーが入っています。

香り高い生地にチョコチップをたっぷり使用した、リッチな味わいのチョコチップクッキーです。

ミッキー&フレンズ シークレットトートバッグ ミニ カラビナ付き DISNEY HALLOWEEN

価格:900円 (税込)※ランダム

パッケージサイズ:約縦11×横9×厚み1.2cm

「ミッキー&フレンズ」と「フィガロ」をデザインした、カラビナ付きシークレットミニトートバッグ。

ハロウィーン仮装を楽しむ「ミッキーマウス」「ミニーマウス&フィガロ」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「チップ&デール」「プルート」がモチーフになっています。

パッケージの中にどれか1種類が入っており、どのデザインが届くかお楽しみです。

「うるぽちゃちゃん」からハロウィーン仕様のミッキーマウスとチップ&デールのぬいぐるみが新登場

価格:各1,500円 (税込)

大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」からハロウィーン仕様の「ミッキーマウス」「チップ」「デール」のぬいぐるみが登場。

いたずら好きの「ミッキーマウス」は、おばけに扮してみんなを驚かせようとしているかわいいデザインが使用されています。

「チップ」と「デール」は、かぼちゃととんがり帽子でおめかししています。

この時期だけの愛らしいぬいぐるみで、ハロウィーンシーズンが楽しめるグッズです。

ぬいぐるみやプチギフトにおすすめなお菓子、デコレーションなど、ハロウィーンシーズンを盛り上げるグッズが盛りだくさん。

ディズニーストアにて2024年9月3日より順次販売される「DISNEY HALLOWEEN」コレクションの紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

