RIIZE、ファンコン「RIIZING DAY」ソウル公演が9月13日に日本でライブビューイング決定！

RIIZE初のコンサートツアーのフィナーレ公演となる「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' FINALE in SEOUL」が、9月13日(金)〜15日(日)の計3日間に渡り韓国のKSPO DOMEにて開催。3日間の公演のうち、9月13日(金)の公演の模様を、日本を含む全世界でライブビューイングすることが決定した。日本の映画館ではリアルタイムの日本語同時翻訳字幕付きにて上映。さらに、来場者特典としてオリジナルポストカードも配布される。

ぜひこの機会に世界中のBRIIZEと一緒に、映画館の大迫力のスクリーンで生中継での上映を楽しんでほしい。

■上映情報

「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' FINALE in SEOUL」

上映日時:2024年9月13日(金)19:00〜

※各映画館での上映開始時間は変更になる場合がございます。



【チケット】

プレリクエスト先着(※先着のため無くなり次第終了)

受付期間:2024年8月31日(土)12:00(正午) 〜 2024年9月11日(水)22:00

お申し込みURL:https://l-tike.com/riize-lv/

料金:全席指定4,500円(税込)

※お1人様4枚まで購入可能

※3歳以上要チケット、3歳未満は入場不可

※別途プレイガイド手数料が必要となります



【来場者特典】

オリジナルポストカード

※ご鑑賞の際に各映画館にてお一人様1枚の配布となります。



主催:SM ENTERTAINMENT GROUP

企画:SM ENTERTAINMENT GROUP

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.



■関連リンク

ライブビューイング公式サイト