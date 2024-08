メールクライアント「Thunderbird」の開発チームが、日程調整ウェブアプリ「Appointment」を発表しました。Plan Less, Do More: Introducing Appointment By Thunderbird - The Thunderbird Bloghttps://blog.thunderbird.net/2024/08/plan-less-do-more-introducing-appointment-by-thunderbird/

Appointmentの画面はこんな感じ。画面内にカレンダーが大きく表示されるシンプルなレイアウトです。予定は曜日を選択して一括入力するこも可能。ダークモードも搭載しているようです。Appointmentは記事作成時点ではクローズドベータテスト中で、テストに参加したい人向けのウェイトリスト登録ページが用意されています。ウェイトリストに登録するには以下のリンク先にアクセス。Thunderbird Appointmenthttps://appointment.day/「Sign up for the beta」をクリック。メールアドレスを入力して「Join the waiting list」をクリック。以下の画面が表示されたらメールの受信箱を確認します。受信箱には以下のメールが届いているので、「Confirm your email」をクリック。以下の画面が表示されたらウェイトリストへの登録は完了です。なお、Appointmentはオープンソースで開発されており、以下のリンク先でソースコードを確認可能です。GitHub - thunderbird/appointment: Invite others to grab times on your calendar. Choose a date. Make appointments as easy as it gets.https://github.com/thunderbird/appointment