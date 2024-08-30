「ユウカ（体操服）」、「角楯カリン（バニーガール）」など「ブルーアーカイブ」新作フィギュア原型などが公開
グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、「ブルーアーカイブ」新作フィギュアのデコマスや原型を8月30日に公開した。
発表されたフィギュアには「ユウカ（体操服）」、「角楯カリン（バニーガール）」、「イチカ」のデコマス、原形が公開された。また、デフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズからは「ねんどろいど 一之瀬アスナ」、「ねんどろいど プラナ」のデコマスが初公開された。
さらに、アクションフィギュア「figma 砂狼シロコ（ライディング）」の原型も公開された。また、「アル（ドレス）」、「ねんどろいど 美甘ネル」の商品化も発表された。
💠 彩色原型初公開 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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ユウカ（体操服）
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💠 原型初公開 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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角楯カリン（バニーガール）
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【 情報解禁 】- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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💠商品化決定
└ アル（ドレス）
💠彩色原型初公開
└ イチカ
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【 情報解禁 】- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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💠商品化決定
└ ねんどろいど 美甘ネル
💠彩色原型初公開
└ ねんどろいど 一之瀬アスナ
└ ねんどろいど プラナ
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💠 商品化決定&原型初公開 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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POP UP PARADE
◆モモイ(メイド)
◆ミドリ(メイド)
◆ノノミ イタズラ☆ストレート Ver.
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💠 原型初公開 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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figma
砂狼シロコ（ライディング）
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💠 彩色原型初公開 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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figma 聖園ミカ
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💠 商品化決定 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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ハナコ（水着）
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💠 商品化決定 💠- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) August 30, 2024
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カヨコ（ドレス）
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