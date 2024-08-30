8月30日 公開

　グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、「ブルーアーカイブ」新作フィギュアのデコマスや原型を8月30日に公開した。

　発表されたフィギュアには「ユウカ（体操服）」、「角楯カリン（バニーガール）」、「イチカ」のデコマス、原形が公開された。また、デフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズからは「ねんどろいど 一之瀬アスナ」、「ねんどろいど プラナ」のデコマスが初公開された。

　さらに、アクションフィギュア「figma 砂狼シロコ（ライディング）」の原型も公開された。また、「アル（ドレス）」、「ねんどろいど 美甘ネル」の商品化も発表された。

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