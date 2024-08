8月30日 公開

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、「ブルーアーカイブ」新作フィギュアのデコマスや原型を8月30日に公開した。

発表されたフィギュアには「ユウカ(体操服)」、「角楯カリン(バニーガール)」、「イチカ」のデコマス、原形が公開された。また、デフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズからは「ねんどろいど 一之瀬アスナ」、「ねんどろいど プラナ」のデコマスが初公開された。

さらに、アクションフィギュア「figma 砂狼シロコ(ライディング)」の原型も公開された。また、「アル(ドレス)」、「ねんどろいど 美甘ネル」の商品化も発表された。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.