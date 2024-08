Microsoftは8月27日(米国時間)、Excelの新機能についてアナウンスした。2024年8月のアップデートとしては、Copilotの新機能、動的透かし、XLOOKUP関数およびXMATCH関数における新しい正規表現モード、コメントのフィルタリング機能などの提供が紹介されている。○2024年8月のアップデート内容主なアナウンスは次のとおり。○Excel for web、Windows、Mac

Copilot in Excelを使って、指定した仕様でカスタムのピボットグラフとピボットテーブルを作成可能になったCopilot in Excelでアンケート結果、レビュー、コメントなどのテキストデータを分析して要約を作成可能になった秘密度ラベルで動的透かし機能がサポートされた(プレビュー機能)○Excel for Windows、Mac:XLOOKUP関数およびXMATCH関数で新しい正規表現モードが追加された(プレビュー機能)○Excel for Windowsコメントをさまざまな条件でフィルタリングできるようになった注目すべきはWindows版およびMac版でプレビュー機能として利用可能になったXLOOKUP関数とXMATCH関数の新しい正規表現モード。これらの関数の [macth_mode] の引数に「3」を指定することで、テキストパターンを指定する [lookup_value] に正規表現を使えようになった。XLOOKUPとXMATCHで正規表現が利用可能に 出典:Microsoftまた、Copilotの継続的な進化も見逃せない。最新のアップデートでは、Copilotにグラフの種類や軸、タイトル、ラベルなどを指定して、カスタムのピボットグラフを自動で作成できるようになった。同様に、カスタムのピボットテーブルも作成可能。また、新たにテキスト分析機能もサポートされ、アンケート結果やレビュー、コメントなどの要約を作成できるようになった。Copilotでカスタムのピボットグラフを作成 出典:Microsoft今回紹介されている機能の一部はプレビュー版とされており、リリース前に大幅に変更される可能性がある。プレビュー機能は正式にサポートされるまで重要なワークブックで使用することは推奨されていない。