サンスター文具の携帯文具「スティッキール」シリーズに「スティッキールスタンプ」が登場。

絶妙なカラーのスタンプ5色が1本になった、場所を取らないスティック型スタンプです☆

サンスター文具「スティッキールスタンプ」

発売日:2024年9月上旬

価格:各825円(税込)

サイズ:約W14×H100×D19mm

種類:全8種

販売店舗:全国の文具取り扱い店、オンラインショップ、Dtimes公式通販『DtimesStore』など

サンスター文具が2010年から展開している、持ち運びに便利なハサミやステープラーなどの携帯文具「スティッキール」シリーズ。

そんな「スティッキール」シリーズから、同じデザインのスタンプ5色が1本にまとまった「STICKYLE STAMP(スティッキールスタンプ)」が登場します!

「スティッキールスタンプ」は、丸・四角・ハート・三角の同じデザインのスタンプが5色ずつセットになった、場所を取らないスティック型スタンプ。

同じデザインだから色での管理がしやすく、手帳やノートなどに自分だけの秘密の管理ができる便利グッズです。

キャップには便利なワイヤークリップがついているので、ノートなどに挟んでも使えます☆

スタンプとしてワンポイントアクセントに押すだけでなく、TODOリストやインデックスなどのリスト管理にもおすすめ。

濃淡をつけたり色を重ねたりと、スタンプならではの風合いも楽しめ、カードのデコレーションにも使えます。

スタンプのインクは浸透印で、使い切りタイプ。

大人っぽい落ち着いたカラー展開で「夢でもらったブーケ」や「迷いの森に誘われて」「渡せなかったチョコレート」など、物語が始まりそうなネーミング!

全部で8種類展開で、自由自在な使い方を楽しめます☆

あの人のお気に入り

カラフルな濃いめのカラー5色がセットになった「あの人のお気に入り」

シンプルな丸印のスタンプ5色で、目印やデコレーションに使えます!

真夏の昼のレモネード

「真夏の昼のレモネード」は、目が覚めるようなカラー。

レモネードを思わせる黄みを帯びた5色で、予定を色分けしたり、デコレーションに押したりできます☆

誰かのパフューム

白抜きの丸印を押せる「誰かのパフューム」

大人っぽい雰囲気のカラーリングとネーミングもポイントです!

夢でもらったブーケ

華やかな雰囲気のカラーがそろう「夢でもらったブーケ」

角を丸めた四角の模様を押すことができます☆

迷いの森に誘われて

「迷いの森に誘われて」は、ナチュラルな雰囲気の5色セット。

メッセージカードデコレーションや予定の色分けなど、さまざまな用途で使えます。

パワー オブ ベジタブル

フレッシュな野菜を思わせる「パワー オブ ベジタブル」

白抜きの四角で、TODOリスト作りにもぴったりです!

渡せなかったチョコレート

「渡せなかったチョコレート」は、ちょっぴり切ないネーミング。

チョコレートのような雰囲気のハートスタンプ5色がセットになっています☆

ノスタルジーな気持ち

三角の模様が押せる5色セットの「ノスタルジーな気持ち」

少し色褪せた、懐かしい写真のようなニュアンスカラーです!

大人っぽいカラー展開と、ストーリー性あるネーミングのスティック型スタンプセット。

サンスター文具の「スティッキールスタンプ」は、2024年9月上旬より発売です!

