【大雨警報】佐賀県・伊万里市、玄海町に発表
気象台は、午前11時16分に、大雨警報（土砂災害）を伊万里市、玄海町に発表しました。
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佐賀県では、30日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒
■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 30日昼前
■伊万里市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼過ぎから30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 30日昼前
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 30日昼前
■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒
■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒
■玄海町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日昼過ぎから30日夜のはじめ頃にかけて警戒
■有田町
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 30日昼前
■太良町
□大雨警報
・土砂災害
30日夜のはじめ頃にかけて警戒