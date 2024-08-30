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気象台は、午前11時16分に、大雨警報（土砂災害）を伊万里市、玄海町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・伊万里市、玄海町に発表

佐賀県では、30日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒

■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　30日昼前

■伊万里市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日昼過ぎから30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　30日昼前

■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　30日昼前

■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒

■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒

■玄海町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　30日昼過ぎから30日夜のはじめ頃にかけて警戒

■有田町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　30日昼前

■太良町
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜のはじめ頃にかけて警戒