8月29日 投稿

第1巻表紙

ライトノベル「負けヒロインが多すぎる!」公式Xは8月29日、電子版の8月の売り上げが前月比を10倍超えたことを明かした。

「負けヒロインが多すぎる!」は、雨森たきびが原作、いみぎむる氏がイラストを担当するライトノベル。7月13日よりアニメが放送中。想い人の恋人の座を勝ち取れなかった負けヒロイン、略して“マケイン”たちと主人公がおくる青春の日々を楽しめる。

アニメ放送開始より配信を行なっているABEMAやdアニメストアにてそれぞれの部門で1位を獲得し、Xでもトレンド入りするなど大きな話題となっている。そのため、今回の前月比10倍超えという原作の売上はアニメの効果と思われる。

アニメキービジュアル

