【アズールレーン ユニコーン 純白なる夢の誓い】

クレーネルは、フィギュア「アズールレーン ユニコーン 純白なる夢の誓い」を2025年8月に発売する。価格は39,600円。

本商品はAndroid/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」のキャラクター「ユニコーン」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のケッコン衣装「純白なる夢の誓い」の姿が再現されている。

髪の毛にはクリアパーツが使用され、透き通った美しさとふんわりとした柔らかさが再現されている。衣装はツヤ感のあるパールカラーを基調として、随所に施された花の刺繍によって、華やかな装いとなっている。

背面の艤装やお揃いの衣装を着たゆーちゃんも造形されている。

スケール:1/7

サイズ:全高約250mm(台座含む)

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.