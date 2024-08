【東京おもちゃショー2024】開催期間:8月29日~30日(商談見本市) 8月31日~9月1日(一般公開) 会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)入場料:小学生以下無料・高校生以上1,800円

東京おもちゃショー2024の開幕と同時に発表されたBANDAI SPIRITSの「超合金 あずきバーロボ」。井村屋が発売する氷菓「あずきバー」がなんとロボットへの変形機構を持つ「超合金」として発売することが決定し、プレミアムバンダイの魂ウェブ商店での予約がスタートした。

BANDAI SPIRITSブースの「超合金 あずきバーロボ」展示コーナー

「超合金 あずきバーロボ」。2025年4月発送予定。価格は13,750円。プレミアムバンダイ販売商品

【【あずきバーが超合金化!?】 超合金 あずきバーロボ PV】

あずきバーがなぜ超合金となったのか、想像するとなんとなくわかるかもしれない。上記PVのキーワードにもなっている「硬い、重い、そしてひんやり冷たい」というあずきバーとの共通項を持った超合金とのコラボ企画を井村屋にアプローチしたところ、快諾となって商品化に至ったと企画担当者の談。コラボ商品の超合金を作るとなったからにはBANDAI SPIRITSのこだわりをとことん追求し、あずきバーのおなじみの形状から鎧武者をイメージしたロボットへの完全変形を実現した。

あずきバー形態からロボット形態への変形プロセス

【BANDAI SPIRITS「超合金 あずきバーロボ」試作品の変形動画】

重量は約240gで、本体の約95%が合金で構成されている。質感の表現にもこだわりがあり、あずきバー形態は前面ににざらついた処理を施して氷菓をイメージ。ロボット形態のときは装甲の断面にゴールドメッキを施してゴージャスになるよう仕上げている。ロボットの正面はあずきバーの色が主体となり、背面は超合金の金属感が目立つよう意識して設計しているそうだ。

ダイキャストむき出しの試作品のあずきバー形態。箱入りの「BOXあずきバー」の形を模しているようだ

ロボット形態は鎧武者をイメージ。頭部のツノもアイスの棒がイメージで、中央の丸い飾りを押すと左右に展開する

バックショットはメッキが施されたパーツが輝く

ロボットの肩には井村屋の名前とあずきバーのロゴが入った旗印風の飾りが装着され、アイスの棒は剣となり、必殺の「井村一豆流赤搗氷河斬(いむらいっとうりゅう あずきひょうかざん)」を繰り出す(という設定)。

ロボットの背中に掲げられたあずき色とゴールドの旗印

BOXあずきバーをイメージしたパッケージ(右)と専用のスリーブ(左)

10月発売の「超合金 ルービックキューブ」に続くコラボ超合金シリーズ。BANDAI SPIRITSの技術とこだわりが、あずきバーの中のあずきのようにぎっしり詰め込まれたこのアイテムは、現在プレミアムバンダイにて予約を受付中だ。

