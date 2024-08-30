¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤À¤±¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö·ë²Ì¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÄFXÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ó¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤È¤Ï¡©¡ÚYouTube¤Ç¿Íµ¤¤Î¥×¥í¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬½õ¸À¡Û
³Ú¤Ë²Ô¤²¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤FX¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±Áê¾ì¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£FX¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëHiro»á¤ÎÃø½ñ¡ÖFX ´Ä¶Ç§¼±¤ÎÄêÀÐ¡×¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¾¡¤Æ¤ë¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
FX¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¸¡¾Ú¡×¤¬É¬¿Ü¤Î¥ï¥±
¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¡¾Ú¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ÎÁê¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¡¾Úºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡×¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤²¤ë¤«
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö³Ø½¬¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£³Ø½¬¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤êÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¼ÂºÝ¤ÎÁê¾ì¤Ç¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡×¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤²¤ë¤«¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åý·×Åª¤Ê¿ô»ú¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¡¾Úºî¶È¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢FX¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¸¡¾Ú¤ò¤»¤º¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò»ä¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
FX¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¤Ë²Ô¤²¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È³Ø½¬¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÃÏÌ£¤ÇÌÌÅÝ¤Ê¸¡¾Úºî¶È¤È¤Ê¤ë¤È·ÑÂ³Åª¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È³Ø½¬¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢Áê¾ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤¼¤«°ì¸þ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¿ô»ú¤ÇÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÀè¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¸¡¾ÚÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½½Ê¬¤Ê¸¡¾Ú¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¾¡Î¨¡¢Íø±×Î¨¡¢Ê¿¶ÑÏ¢¾¡¿ô¡¦Ï¢ÇÔ¿ô¡¢ºÇÂçÏ¢¾¡¿ô¡¦Ï¢ÇÔ¿ô¡¢ºÇÂçÂ»¼º³Û¤Ê¤É¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤ë¡×¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤ÇÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤ÎÉé¤±¤ÇÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Ï¢¾¡¤¬Â³¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸¡¾Ú¤Ï¾¡¤Æ¤ë¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸¡¾Ú¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ»ÇÕÃµ¤·¡×¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢note¤ä¾ðÊó¾¦ºà¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤½¤Î¼êË¡¤ÎÈÎÇä¼Ô¤¬¹â¤¤¾¡Î¨¤äÍø±×Î¨¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥½¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÈÎÇä¼Ô¤¬±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈÎÇä¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÅöÁ³¤½¤Î·ë²Ì¤òÂÎ´¶¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¼Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤ò¿®¤¸¤Æ±¿ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢Â¾¿Í¤Îºî¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤ÇÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬À»ÇÕÃµ¤·¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ê»ä¤â¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£¸¡¾Ú¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÃ±È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¡¹¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤º¸¡¾Ú¿ô¤¬¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö·ë²Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î¡Ö¾¡¤Á¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È²áµî¸¡¾Ú¡É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²áµî¸¡¾Ú¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î²áÄø¤ò6¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
6¤Ä¤ÎÃÊ³¬
¸¡¾Ú¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡Ê²áµî¸¡¾Ú¡Ë¤È¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¡Ê¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡¾Ú¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Î6¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ã¡¤Âæ¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤ò1¤ÄÍÑ°Õ¤¹¤ë
¢²áµî¸¡¾Ú¤ò100¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬
£½¤Àµ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²áµî¸¡¾Ú100¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬
¤Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤¹
¥¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²áµî¸¡¾Ú¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤«¤ò³ÎÇ§
¦¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ø¿Ê¤à
¤³¤³¤«¤é¤Ï¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ã¡¤Âæ¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤ò1¤ÄÍÑ°Õ¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï²áµî¸¡¾Ú¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃ¡¤Âæ¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤ò1¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¤é¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¸¡¾Ú¤âÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È2¤Ä¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç²áµî¥Á¥ã¡¼¥È¤òÁÌ¤Ã¤Æ¼êÆ°¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢·èºÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¡Ê¼êÆ°¸¡¾Ú¡Ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤¬¸¡¾Ú¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢·èºÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ê¼êË¡¤ä¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢¸¡¾Ú¥½¥Õ¥È¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¼êÆ°¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Î¸¡¾Ú¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¼ê·Ú¤Ë¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«Æ°¤Ç½¸·×¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ô»ú¤ä¥°¥é¥Õ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Ï¡¢»æ¤È¥Ú¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¼êÆ°¤Ç¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬½Ð¤ÆÄ½¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Î½¸·×¤â³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ï¼êÆ°¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊýË¡¤«¡£¤³¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡¾Ú¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢²áµî¸¡¾Ú¤ò100¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬
£½¤Àµ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²áµî¸¡¾Ú100¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬
¤Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤¹
¡¤ÎÆâÍÆ¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È·èºÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò1²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç100¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬½¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î²áµî¸¡¾Ú¤Î´ð½à¤Ç¤¹¡£Åý·×Åª¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÊì¿ô¤È¤·¤Æ30¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿®Íê¤ò¤µ¤é¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë»ä¤Ï¤º¤Ã¤È100¥È¥ì¡¼¥É¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ²áµî¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿ô¤Ë¤·¤Æ2000¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¸¡¾Ú¤òÂ³¤±º£¤Ç¤Ï4000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç100¥È¥ì¡¼¥É¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¤é¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¡Ê¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤Þ¤¿100¥È¥ì¡¼¥ÉÊ¬¤Î²áµî¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢½¤Àµ¤ÏÉ¬¤º1¤«½ê¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â2¤«½ê¤ËÎ±¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÅÙ¤ËÊ£¿ô²Õ½ê¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤³¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸¡¾Ú¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò½¸·×¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤Ï¡¢¾¡Î¨¡¢¥ê¥¹¥¯¥ê¥ï¡¼¥É¡¢Ê¿¶ÑÏ¢ÇÔ¿ô¡¢ºÇÂçÏ¢ÇÔ¿ô¡¢ºÇÂçÂ»¼º³Û¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½¸·×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾¡¤Á¤è¤ê¤âÉé¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ô»ú¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤ÆÎ×¤á¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ»¼º¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ÇÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ô»ú¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²áµî¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÎ¼±¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ï¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡×¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌµÂÌ¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²áµî¸¡¾Ú¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤«¤ò³ÎÇ§
¦¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ø¿Ê¤à
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²áµî¸¡¾Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¥ë¡¼¥ë¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆó½Å¤Î¸¡¾Ú¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²áµî¸¡¾Ú¤È¼ÂºÝ¤ÎÁê¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ïº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÁê¾ì¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¤ò²áµî¸¡¾Ú¤Ç¤Ï²ÃÌ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¤ò¶´¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É¤Î´ü´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï3¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÇ½ª³ÎÇ§¡Ü¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤ËÎ×¤á¤ë¤«¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë¥Ç¥â¥È¥ì¡¼¥É´ü´Ö¤¬1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥·¥Ó¥¢¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Hiro
FX¥È¥ì¡¼¥À¡¼