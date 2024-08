2024年4月から続く、イーロン・マスク氏とブラジル最高裁判所のアレクサンドル・デ・モラエス判事の対立が激しさを増し、マスク氏がブラジルの事業所を閉鎖したのに対して、モラエス判事が「法定代理人を置かないとXをブラジルでブロックする」と宣言しました。また別途、Xに科された罰金を支払うよう強制するため、マスク氏が代表を務めるSpaceXの衛星通信サービス・Starlinkの銀行口座が凍結される事態になっています。

@GlobalAffairs @elonmusk Mandado de intimação pic.twitter.com/gQUwNCy1Cr— STF (@STF_oficial) August 28, 2024

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil - simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others.



When we attempted…— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 29, 2024

This order is based on an unfounded determination that Starlink should be responsible for the fines levied-unconstitutionally-against X. It was issued in secret and without affording Starlink any of the due process of law guaranteed by the Constitution of Brazil. We intend to…— Starlink (@Starlink) August 29, 2024

Justice Alexandre de Moraes determines Elon Musk has 24 hours | Geralhttps://www.brasildefato.com.br/2024/08/29/justice-alexandre-de-moraes-determines-elon-musk-has-24-hours-to-appoint-a-x-representative-in-brazil-under-penalty-of-taking-down-the-platformNa falta de representante da rede X no Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink, de Elon Musk | Blog do Valdo Cruz | G1https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2024/08/29/na-falta-de-representante-da-x-no-brasil-stf-bloqueou-recursos-financeiros-da-starlink-de-elon-musk.ghtmlモラエス判事はブラジル最高裁でネットの誤情報について取り組んでいる裁判官で、2024年4月、Xに対して、特定のアカウントをブロックするよう命令。X側は異議を申し立てていました。イーロン・マスクがX(旧Twitter)で特定のアカウントをブロックするよう命じたブラジルの最高裁判所決定に異議を唱える - GIGAZINEこれをきっかけにモラエス判事とX、およびXのオーナーであるマスク氏は法廷闘争を繰り広げ、ついにXは「モラエス判事が検閲に従わなければ逮捕するとブラジルの法定代理人を脅迫した」として、従業員の安全のためにブラジルの事業所閉鎖を決定しました。X(旧Twitter)がブラジルでの事業を終了すると発表、ブラジルの最高裁判事による検閲に対抗するため - GIGAZINEXの動きに対してモラエス判事は、現地時間2024年8月28日、イーロン・マスク氏を召喚し、24時間以内にXのブラジルでの法定代理人を置くよう命じました。STF intima Elon Musk e X a indicarem representante legal em até 24 horas sob pena de suspensão de atividades no Brasil - Supremo Tribunal Federalhttps://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-intima-elon-musk-e-x-a-indicarem-representante-legal-em-ate-24-horas-sob-pena-de-suspensao-de-atividades-no-brasil/召喚状は最高裁の公式サイトで公開されたほか、Xがモラエス判事による脅迫があったと訴えた投稿へのリプライとしても投稿されました。結局、X側は24時間以内に法定代理人を選定することはなく、「正当に選出された上院議員や16歳の少女などを含む政敵を検閲させろというモラエス判事の違法な命令に従わないという理由だけで、近いうちに閉鎖が命じられると思います」と投稿しています。なお、ブラジル最高裁はXに科された罰金の支払いを確実なものにするため、ブラジル北部でサービスを展開しているStarlinkの口座を凍結する命令を出しました。Starlinkは「Xに対して科された罰金の責任をStarlinkが負うべきだという根拠のない決定に基づいて出された命令」だとして、法的な対処を行うつもりであることを明らかにしています。