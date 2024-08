ドジャースの大谷翔平選手(30)が8月28日(日本時間29日)、試合前の始球式に愛犬デコピンと登場。デコピンによる見事な“投球”に大歓声が送られた。

始球式では、大谷に抱えられてマウンドに上がったデコピン。大谷はデコピンの足元にボールを置くと、打席に駆け戻り捕手役に。

ボールを咥えたデコピンは大谷目掛けて真っ直ぐに駆け寄り、大谷にボールを届けた。鮮やかな“ストライク”を決めたデコピンと大谷はハイタッチをして、会場を沸かせた。

試合後の囲み取材で、始球式のために「2〜3週間練習しました」と明かした大谷。デコピンの働きぶりに「良かったです。ホッとしました」と安堵の表情を浮かべ、「素晴らしかったですね。良いおやつを買ってやりたいなと思います」と話したという。

大盛り上がりとなったデコピン始球式。ドジャースの公式SNSには大谷とデコピンの始球式の動画や写真が何点も投稿された。中でもひときわ目を引くのが、しゃがみこんでデコピンと目線を合わせた満面の笑顔の大谷と、大谷を真っ直ぐ見つめて両手でハイタッチするデコピンの姿を真横から収めた1枚だ。

あまりにも完璧な瞬間を捉えた1枚に、SNS上ではファンたちの歓喜の声が溢れた。

《わあ、なんて素敵な瞬間なんだ》

《めっちゃいい写真だ》

《デコピン可愛いし、大谷さんから幸せオーラ溢れてますよね》

《かわいいかわいいかわいいかわいいかわいい それしか言葉が出てこない 大谷サンもデコピンの前では表情がかなり柔らか 愛おしいんだろうな〜》

《This may be the happiest photo of Otani we’ve ever seen..(今までで1番幸せなそうな大谷の写真かも)》