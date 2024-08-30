【通話・データ通信】NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル 九州の広い範囲で携帯電話の通信に影響【台風10号】
台風10号により、九州の広い範囲で携帯電話の通信に影響が出ています。
NTTドコモは午前9時現在で、以下の地域で携帯電話での通話、通信が利用できない、または利用しづらい状況だとしています。
▼佐賀県
唐津市、東松浦郡玄海町
▼長崎県
長崎市、佐世保市、大村市、諫早市、平戸市、雲仙市、南島原市、松浦市
▼熊本県
上天草市、天草市、八代市、球磨郡（五木村・球磨村・相良村）、葦北郡芦北町、上益城郡（御船町・益城町）、天草郡苓北町、阿蘇郡（小国町・南小国町）
▼大分県
佐伯市、国東市、日田市、杵築市、速見郡日出町
▼宮崎県
小林市、日向市、都城市、東臼杵郡（門川町・美郷町）
▼鹿児島県
鹿児島市、いちき串木野市、出水市、南さつま市、南九州市、垂水市、姶良市、日置市、曽於市、枕崎市、薩摩川内市、霧島市、鹿屋市、指宿市、伊佐市、奄美市、西之表市、曽於郡大崎町、薩摩郡さつま町、鹿児島郡三島村、大島郡喜界町、熊毛郡（屋久島町・中種子町・南種子町）、肝属郡（南大隅町・肝付町・錦江町）、姶良郡湧水町
また、KDDIでは午前9時現在で、以下の地域で、▼au、▼UQ mobile、▼povoなどの通話やデータ通信が利用できない、または利用しづらい状況になっているとしています。
▼佐賀県
唐津市
▼長崎県
佐世保市、平戸市、松浦市
▼熊本県
下益城郡美里町
▼大分県
佐伯市、国東市
▼宮崎県
延岡市、小林市、東臼杵郡（椎葉村、門川町）
▼鹿児島県
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市、鹿児島郡（三島村、十島村）、薩摩郡さつま町、曽於郡大崎町、肝属郡（東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町）、熊毛郡（中種子町、南種子町）、大島郡喜界町
ソフトバンクでは午前9時現在で、以下の地域で、▼ソフトバンク、▼ワイモバイル、▼LINEMOなどの通話やデータ通信が利用できない、または利用しづらい状況になっているとしています。
▼佐賀県
唐津市
▼長崎県
諫早市、大村市、平戸市、雲仙市、西彼杵郡長与町、南松浦郡新上五島町
▼熊本県
八代市、天草市、阿蘇郡高森町、上益城郡御船町、球磨郡湯前町
▼大分県
大分市、佐伯市、豊後高田市、宇佐市、由布市、国東市、玖珠郡九重町
▼宮崎県
都城市、日南市、小林市、串間市、東臼杵郡（門川町、美郷町）
▼鹿児島県
鹿児島市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、姶良市、薩摩郡さつま町、姶良郡湧水町、肝属郡（錦江町、南大隅町、肝付町）、熊毛郡屋久島町、大島郡喜界町、鹿児島郡十島村
楽天モバイルでは午前10時半現在で、以下の地域で、通話やデータ通信が利用できない、または利用しづらい状況になっているとしています。
▼佐賀県
唐津市
▼長崎県
佐世保市、平戸市、松浦市
▼熊本県
下益城郡（美里町）
▼大分県
佐伯市、国東市
▼宮崎県
延岡市、小林市、東臼杵郡（門川町、椎葉村）
▼鹿児島県
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、姶良市、鹿児島郡（三島村、十島村）、薩摩郡（さつま町）、曽於郡（大崎町）、肝属郡（東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町）、熊毛郡（中種子町、南種子町、屋久島町）、大島郡（龍郷町、喜界町）
各社とも、110番や119番などの緊急通報にも影響が及んでいるということです。