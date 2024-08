アメリカの公共メディア・ NPR がアメリカ大統領候補のドナルド・トランプ氏についてネガティブな内容の記事を公開したところ、X(旧Twitter)で記事へのリンクをクリックすると「警告: このリンクは安全でない可能性があります」と表示されることが報じられました。Xは「誤検知だった」と説明し、記事作成時点ではすでに修正していると述べています。X caught blocking links to NPR, claiming the news site may be 'unsafe' | TechCrunch

Questions remain, but X says the NPR Arlington Cemetery link that was being blocked was a “false positive” and that it’s been corrected. pic.twitter.com/rbNymVwxYw— Bobby Allyn (@BobbyAllyn) August 29, 2024

https://techcrunch.com/2024/08/29/x-caught-blocking-links-to-npr-claiming-the-news-site-may-be-unsafe/X labeled an unflattering NPR story about Donald Trump as ‘unsafe’https://www.engadget.com/social-media/x-is-labeling-an-unflattering-npr-story-about-donald-trump-as-unsafe-163732236.htmlNPRが公開した記事は、「アーリントン国立墓地では政治活動が禁止されているにもかかわらず、トランプ氏らが選挙に用いる動画や写真を撮影しようとしたため、墓地の職員が注意をしたところ、トランプ氏によって押しのけられた。アメリカ陸軍はトランプ氏による『物理的な衝突』を非難する声明を発表した」というものでした。Army says Arlington National Cemetery worker was 'pushed aside' by Trump aides : NPRhttps://npr.org/2024/08/29/nx-s1-5092087/trump-arlington-cemetery-altercation-tiktokこの記事へのリンクにXからアクセスしようとすると、「警告:このリンクは安全ではない可能性があります」「あなたがアクセスしようとしているリンクはXまたはパートナーによってスパムまたは安全でない可能性があると認識されています。これは、XのURLポリシーに基づいて判断されています」というメッセージが表示されました。NPRは該当記事のURLを変更していますが、このURL変更がXでの警告を回避するためのものかは不明です。その後、XからNPRに「記事リンクの警告は誤検知によるもので、すでに修正された」という短いメールが届いたそうですが、NPRの技術特派員であるボビー・アリーン氏は「疑問は残る」とコメントしています。NPRとXの間でトラブルが起こるのは今回が初めてではなく、NPRは2023年4月にXで「国営メディア」のラベルを付けられたことに抗議し、Twitter(当時)をやめると宣言しています。「国営メディア」のラベルを付けられたNPRがTwitterをやめる - GIGAZINEまた、X上でトランプ氏への支持のオーナーであるイーロン・マスク氏がXを表明していたことも、「トランプ氏についてのネガティブな記事だからリンクに警告が表示されたのではないか」という疑惑の目が向けられる原因となっています。