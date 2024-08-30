サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選が29日にモナコで行われ、1次リーグの対戦カードが決まった。今大会から出場チームが4つ増加。一新された大会形式で出場36チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ戦い、上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位までの16チームがプレーオフで残りの8枠を争う。

日本人選手が所属しているのは10チーム。対戦カードは以下の通りで試合日程は31日に発表される。

＜日本人選手所属クラブの対戦カード＞

【Bミュンヘン＝伊藤洋輝】▼ホーム＝パリSG、ベンフィカ、ディナモ・ザグレブ、スロバン・ブラスチラバ▼アウェー＝バルセロナ、シャフタル・ドネツク、フェイエノールト、アストンビラ

【リバプール＝遠藤航】▼ホーム＝Rマドリード、レーバークーゼン、リール、ボローニャ▼アウェー＝ライプチヒ、ACミラン、PSVアイントホーフェン、ジローナ

【アーセナル＝冨安健洋】▼ホーム＝パリSG、シャフタル・ドネツク、ディナモ・ザグレブ、モナコ▼アウェー＝インテル・ミラノ、アタランタ、スポルティング、ジローナ

【フェイエノールト＝上田綺世】▼ホーム＝Bミュンヘン、レーバークーゼン、ザルツブルク、スパルタ・プラハ▼アウェー＝マンチェスターC、ベンフィカ、リール、ジローナ

【スポルティング＝守田英正】▼ホーム＝マンチェスターC、アーセナル、リール、ボローニャ▼アウェー＝ライプチヒ、クラブ・ブリュージュ、PSVアイントホーフェン、シュトゥルム・グラーツ

【ディナモ・ザグレブ＝荻原拓也】▼ホーム＝ドルトムント、ACミラン、セルティック、モナコ▼アウェー＝Bミュンヘン、アーセナル、ザルツブルク、スロバン・ブラスチラバ

【ザルツブルク＝川村拓夢】▼ホーム＝パリSG、Aマドリード、ディナモ・ザグレブ、ブレスト▼アウェー＝Rマドリード、レーバークーゼン、フェイエノールト、スパルタ・プラハ

【セルティック＝前田大然、旗手怜央、古橋亨梧、岩田智輝】▼ホーム＝ライプチヒ、クラブ・ブリュージュ、ヤングボーイズ、スロバン・ブラスチラバ▼アウェー＝ドルトムント、アタランタ、ディナモ・ザグレブ、アストンビラ

【モナコ＝南野拓実】▼ホーム＝バルセロナ、ベンフィカ、レッドスター、アストンビラ▼アウェー＝インテル・ミラノ、アーセナル、ディナモ・ザグレブ、ボローニャ

【シュツットガルト＝チェイス・アンリ】▼ホーム＝パリSG、アタランタ、ヤングボーイズ、スパルタ・プラハ▼アウェー＝Rマドリード、ユベントス、レッドスター、スロバン・ブラスチラバ