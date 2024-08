宇多田ヒカルの次は、テヨン（少女時代）！サム・スミス「アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン feat. テヨン」配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これまで楽しく聴いてきた“I’m Not The Only One”を韓国語で歌うことは、特に新しく特別な経験でした」(テヨン)

サム・スミスが、テヨン(少女時代)をフィーチャーした新音源「アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン」を配信リリースした。

「アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン」は、サム・スミスのデビュー・アルバム『イン・ザ・ロンリー・アワー』(2014年)に収録され、シングルが全米700万セールスを記録した大ヒット曲。このたび『イン・ザ・ロンリー・アワー』の10周年を記念して、新バージョンの登場となった。

テヨンとのコラボレーションについて、サム・スミスは、以下のようにコメント。

「韓国のセイラー(サム・スミスのファンの愛称)たちが、この曲への愛と、私のキャリアを通じて私に見せてくれた愛に圧倒されています。感謝をしたかったので、私はテヨンに新しい韓国語の歌詞をフィーチャーした新バージョンのアイデアを提案しました。このように成功を収めている多才なパフォーマーに、このプロジェクトに参加して素晴らしいボーカルを提供してもらえて、本当に感謝しています」

そして、テヨンは、

「サムの10周年記念アルバムのプロジェクトに参加できて大感激です。韓国だけでなく世界中で有名なサム・スミスとのコラボは、私にとってマストでした。サムの音楽的才能と情熱の中でコラボレートできるのは大変光栄なことです。これまで楽しく聴いてきた“I’m Not The Only One”を韓国語で歌うことは、特に新しく特別な経験でした。多くのリスナーの心に響き、心地良く感じていただけたらと思います」

と語っている。

なお、サム・スミスは、先頃、宇多田ヒカルを迎えた、同じくアルバム『イン・ザ・ロンリー・アワー』収録の「ステイ・ウィズ・ミー~そばにいてほしい」のあらたなデュエットバージョンを発表。大きな話題となっている。

リリース情報

2024.08.02 ON SALE

ALBUM『イン・ザ・ロンリー・アワー(10周年記念エディション)』

2024.08.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ステイ・ウィズ・ミー そばにいてほしい feat. 宇多田ヒカル」

2024.08.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン feat. テヨン」



サム・スミス OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/sam-smith/

少女時代 OFFICIAL SITE

https://girls-generation.jp

テヨン OFFICIAL SITE

https://taeyeon.girls-generation.jp