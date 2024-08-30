ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¼Ì¿¿¤«¤éÍ§¿Í¡È¾Ãµî¡É¤ÎÍýÍ³ÀâÌÀ¡Ö²¿¤«¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸£¡Ê¤±¤ó¡ËÀ©¤·¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤Ï29Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö8·î29Æü¡¡°¦Ì¼2¿Í¤È¶¦¤Ë¤Þ¤¿Ìµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È°¦¸¤¤¿¤Á¤È»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÇ¯Îð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎË¤«¤µ¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹¹¤Ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤º¤È¥â¥Õ¤ê¡¢¥â¥Õ¤é¤ì¡¢¥ï¥ó¡¢¥ï¤é¤ì¡¢°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊú¤¤·¤á¤Æ»ä¤é¤·¤¯¤ª»Å»ö¤âÌÞÏÀ¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢Ì³¤á¤Æ¤æ¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÇ¯Îð¤ò1¤Ä½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç·àÅª¤ËÊÑ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿»ö¤âÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¡Ä¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡Ä°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅê¹Æ¤ËºÜ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ïº£Ç¯¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Äº£Ç¯¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¤Ç¤¹¡¡Í§¿Í¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ï´é¤¬Æø¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ñ¿©Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£¼«¿È¤ÎÎÙ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬²èÁü½èÍý¤Ç¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÅê¹Æ¤ÎÃæ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¶È³¦¤Î°ã¤¦Êý¤Ç¤¹¡¡¤½¤Î¤¿¤á¸½Áü¤·¤¿¼Ì¿¿¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤ºÍ§¿Í¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¹¹¤ËÇò¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡Í§¿Í¤âÎ»¾µºÑ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÅê¹Æ¤ËÊ¸¾Ï°Ê³°¤Î²¿¤«¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤Ê¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£