9月1日に新潟競馬場で行われる、第60回新潟記念(3歳上・GIII・芝2000m)の枠順が30日確定した。

桜花賞・オークスで3着のライトバック(牝3、栗東・茶木太樹厩舎)は2枠2番、前走の七夕賞を勝ったレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)は8枠12番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ゴールドプリンセス(牝4、菊沢一樹・寺島良)

2-2 ライトバック(牝3、坂井瑠星・茶木太樹)

3-3 ジューンアヲニヨシ(牡4、池添謙一・松下武士)

4-4 シンリョクカ(牝4、木幡初也・竹内正洋)

5-5 ファユエン(牝6、北村宏司・勢司和浩)

5-6 アスクワイルドモア(牡5、小沢大仁・藤原英昭)

6-7 セレシオン(牡5、荻野極・友道康夫)

6-8 アリスヴェリテ(牝4、柴田裕一郎・中竹和也)

7-9 キングズパレス(牡5、松岡正海・戸田博文)

7-10 バラジ(セ5、菅原明良・鹿戸雄一)

8-11 エーデルブルーメ(牝5、川田将雅・福永祐一)

8-12 レッドラディエンス(牡5、戸崎圭太・友道康夫)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。