【新潟記念枠順確定】ライトバックは2枠2番、レッドラディエンスは8枠12番
9月1日に新潟競馬場で行われる、第60回新潟記念(3歳上・GIII・芝2000m)の枠順が30日確定した。
桜花賞・オークスで3着のライトバック(牝3、栗東・茶木太樹厩舎)は2枠2番、前走の七夕賞を勝ったレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)は8枠12番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。
( )内は性齢、騎手・調教師
1-1 ゴールドプリンセス(牝4、菊沢一樹・寺島良)
2-2 ライトバック(牝3、坂井瑠星・茶木太樹)
3-3 ジューンアヲニヨシ(牡4、池添謙一・松下武士)
4-4 シンリョクカ(牝4、木幡初也・竹内正洋)
5-5 ファユエン(牝6、北村宏司・勢司和浩)
5-6 アスクワイルドモア(牡5、小沢大仁・藤原英昭)
6-7 セレシオン(牡5、荻野極・友道康夫)
6-8 アリスヴェリテ(牝4、柴田裕一郎・中竹和也)
7-9 キングズパレス(牡5、松岡正海・戸田博文)
7-10 バラジ(セ5、菅原明良・鹿戸雄一)
8-11 エーデルブルーメ(牝5、川田将雅・福永祐一)
8-12 レッドラディエンス(牡5、戸崎圭太・友道康夫)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。