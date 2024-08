女優の岡田結実がヒロイン役を務め、W主演に八村倫太郎×暴啾析困魴泙┐徳る映画『他人は地獄だ』が、11月15日よりグランドシネマサンシャイン池袋、イオンシネマほか全国公開されることが決定した。 本作は、全世界で閲覧数累計9.8億viewを記録した韓国発の人気WEBコミックの原作を、日本に舞台を移して映画化。キリシマをはじめ不気味な入居者たちが暮らすシェアハウス「方舟」に、地方から上京してきたユウが

