映画『エイリアン:ロムルス』は2024年8月27日付の全米興行収入ランキングで222万ドルを記録、日別1位にランクアップ。週末興収1位を奪われていた『&ウルヴァリン』(同215万ドル)を再び上回った。

逆転の一打をヒットさせると、『エイリアン:ロムルス』フェデ・アルバレス監督は「1位に戻ったぜベイビー。(悪いなデッドプール&ウルヴァリン、君らは欲張りすぎた)」と投稿。デッドプールとエイリアンのクロスオーバーコミックより、チェストバスターが俺ちゃんの胸を貫くイラストを添えた。

And we're back at nr1 baby. (Sorry , you were being greedy. )