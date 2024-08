ホアキン・フェニックス主演『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の日本公開に向け、社会現象を巻き起こした前作『ジョーカー』が、2024年9月13日より緊急再上映となることがわかった。IMAX及びDolby Cinemaでの上映となる。

『ジョーカー』は、2019年公開当時R指定映画史上歴代最高記録を樹立した話題作。第76回ベネチア国際映画祭では金獅子賞を獲得し、、第92回米アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚色賞を含む最多11部門にノミネートされ、ジョーカーを演じたホアキン・フェニックスが主演男優賞の栄冠を手に入れた。

『ジョーカー』再上映劇場一覧

東京 丸の内ピカデリー DOLBY-CINEMA

東京 TOHOシネマズ日比谷 IMAX

東京 TOHOシネマズ新宿 IMAX

東京 新宿バルト9 DOLBY-CINEMA

東京 グランドシネマサンシャイン 池袋 IMAX

東京 T・ジョイPRINCE品川 IMAX

東京 ユナイテッド・シネマとしまえん IMAX

東京 109シネマズ二子玉川 IMAX

東京 109シネマズ木場 IMAX

神奈川 TOHOシネマズららぽーと横浜 IMAX

神奈川 横浜ブルク13 IMAX

神奈川 T・ジョイ横浜 DOLBY-CINEMA

神奈川 109シネマズ川崎 IMAX

大阪 T・ジョイ梅田 DOLBY-CINEMA

大阪 TOHOシネマズなんば IMAX

京都 MOVIX京都 DOLBY-CINEMA

京都 TOHOシネマズ二条 IMAX

愛知 ミッドランドスクエア シネマ DOLBY-CINEMA

愛知 109シネマズ名古屋 IMAX

愛知 イオンシネマ大高 IMAX

福岡 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 IMAX

福岡 T・ジョイ博多 DOLBY-CINEMA

北海道 ユナイテッド・シネマ札幌 IMAX

北海道 TOHOシネマズ すすきの DOLBY-CINEMA

宮城 TOHOシネマズ仙台 IMAX

新潟 イオンシネマ新潟南 IMAX

石川 ユナイテッド・シネマ金沢 IMAX

東京 TOHOシネマズ立川立飛 IMAX

東京 イオンシネマ シアタス調布 IMAX

東京 109シネマズグランベリーパーク IMAX

神奈川 109シネマズ湘南 IMAX

神奈川 109シネマズゆめが丘 IMAX

千葉 イオンシネマ市川妙典 IMAX

千葉 イオンシネマ幕張新都心 IMAX

千葉 成田HUMAXシネマズ IMAX

千葉 ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 IMAX

千葉 TOHOシネマズ流山おおたかの森 IMAX

千葉 USシネマちはら台 IMAX

埼玉 ユナイテッド・シネマ浦和 IMAX

埼玉 MOVIXさいたま DOLBY-CINEMA

埼玉 イオンシネマ越谷レイクタウン IMAX

埼玉 109シネマズ菖蒲 IMAX

埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢 IMAX 9/20(金)から上映

茨城 シネマサンシャイン土浦 IMAX

愛知 ユナイテッド・シネマ豊橋18 IMAX

岐阜 イオンシネマ各務原 IMAX

静岡 シネマサンシャインららぽーと沼津 IMAX

大阪 ユナイテッド・シネマ岸和田 IMAX

大阪 イオンシネマ四條畷 IMAX

大阪 109シネマズ大阪エキスポシティ IMAX

大阪 109シネマズ箕面 IMAX

大阪 TOHOシネマズ ららぽーと門真 DOLBY-CINEMA

兵庫 TOHOシネマズ西宮OS IMAX

奈良 シネマサンシャイン大和郡山 IMAX

岡山 イオンシネマ岡山 IMAX

広島 広島バルト11 IMAX

広島 福山エーガル8シネマズ IMAX

福岡 イオンシネマ福岡 IMAX

福岡 シネマサンシャイン飯塚 IMAX

鹿児島 鹿児島ミッテ10 IMAX

愛媛 シネマサンシャイン衣山 IMAX

沖縄 ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添 IMAX

『ジョーカー』は2024年9月13日よりIMAX及び Dolby Cinemaで期間限定公開。『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は2024年10月11日より公開。

■【初回仕様】ジョーカー アルティメット・コレクターズ・エディション<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華封入特典付)

10月9日(水)より発売開始/価格:8,580円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

TM & (c)DC. Joker(c)2019 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.