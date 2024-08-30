『ジョーカー』再上映決定、9月13日よりIMAXとDolby Cinemaで
ホアキン・フェニックス主演『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』の日本公開に向け、社会現象を巻き起こした前作『ジョーカー』が、2024年9月13日より緊急再上映となることがわかった。IMAX及びDolby Cinemaでの上映となる。
『ジョーカー』は、2019年公開当時R指定映画史上歴代最高記録を樹立した話題作。第76回ベネチア国際映画祭では金獅子賞を獲得し、、第92回米アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚色賞を含む最多11部門にノミネートされ、ジョーカーを演じたホアキン・フェニックスが主演男優賞の栄冠を手に入れた。
東京 丸の内ピカデリー DOLBY-CINEMA
東京 TOHOシネマズ日比谷 IMAX
東京 TOHOシネマズ新宿 IMAX
東京 新宿バルト9 DOLBY-CINEMA
東京 グランドシネマサンシャイン 池袋 IMAX
東京 T・ジョイPRINCE品川 IMAX
東京 ユナイテッド・シネマとしまえん IMAX
東京 109シネマズ二子玉川 IMAX
東京 109シネマズ木場 IMAX
神奈川 TOHOシネマズららぽーと横浜 IMAX
神奈川 横浜ブルク13 IMAX
神奈川 Ｔ・ジョイ横浜 DOLBY-CINEMA
神奈川 109シネマズ川崎 IMAX
大阪 T・ジョイ梅田 DOLBY-CINEMA
大阪 TOHOシネマズなんば IMAX
京都 MOVIX京都 DOLBY-CINEMA
京都 TOHOシネマズ二条 IMAX
愛知 ミッドランドスクエア シネマ DOLBY-CINEMA
愛知 109シネマズ名古屋 IMAX
愛知 イオンシネマ大高 IMAX
福岡 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 IMAX
福岡 Ｔ・ジョイ博多 DOLBY-CINEMA
北海道 ユナイテッド・シネマ札幌 IMAX
北海道 TOHOシネマズ すすきの DOLBY-CINEMA
宮城 TOHOシネマズ仙台 IMAX
新潟 イオンシネマ新潟南 IMAX
石川 ユナイテッド・シネマ金沢 IMAX
東京 TOHOシネマズ立川立飛 IMAX
東京 イオンシネマ シアタス調布 IMAX
東京 109シネマズグランベリーパーク IMAX
神奈川 109シネマズ湘南 IMAX
神奈川 109シネマズゆめが丘 IMAX
千葉 イオンシネマ市川妙典 IMAX
千葉 イオンシネマ幕張新都心 IMAX
千葉 成田HUMAXシネマズ IMAX
千葉 ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 IMAX
千葉 TOHOシネマズ流山おおたかの森 IMAX
千葉 USシネマちはら台 IMAX
埼玉 ユナイテッド・シネマ浦和 IMAX
埼玉 MOVIXさいたま DOLBY-CINEMA
埼玉 イオンシネマ越谷レイクタウン IMAX
埼玉 109シネマズ菖蒲 IMAX
埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢 IMAX 9/20（金）から上映
茨城 シネマサンシャイン土浦 IMAX
愛知 ユナイテッド・シネマ豊橋18 IMAX
岐阜 イオンシネマ各務原 IMAX
静岡 シネマサンシャインららぽーと沼津 IMAX
大阪 ユナイテッド・シネマ岸和田 IMAX
大阪 イオンシネマ四條畷 IMAX
大阪 109シネマズ大阪エキスポシティ IMAX
大阪 109シネマズ箕面 IMAX
大阪 TOHOシネマズ ららぽーと門真 DOLBY-CINEMA
兵庫 TOHOシネマズ西宮OS IMAX
奈良 シネマサンシャイン大和郡山 IMAX
岡山 イオンシネマ岡山 IMAX
広島 広島バルト11 IMAX
広島 福山エーガル8シネマズ IMAX
福岡 イオンシネマ福岡 IMAX
福岡 シネマサンシャイン飯塚 IMAX
鹿児島 鹿児島ミッテ10 IMAX
愛媛 シネマサンシャイン衣山 IMAX
沖縄 ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添 IMAX
『ジョーカー』は2024年9月13日よりIMAX及び Dolby Cinemaで期間限定公開。『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』は2024年10月11日より公開。
■【初回仕様】ジョーカー アルティメット・コレクターズ・エディション<4K ULTRA HD＆ブルーレイセット>(2枚組/豪華封入特典付)
10月9日（水）より発売開始／価格：8,580円（税込）
発売元：ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元：NBCユニバーサル・エンターテイメント
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