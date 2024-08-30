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ホアキン・フェニックス主演『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』の日本公開に向け、社会現象を巻き起こした前作『ジョーカー』が、2024年9月13日より緊急再上映となることがわかった。IMAX及びDolby Cinemaでの上映となる。

『ジョーカー』は、2019年公開当時R指定映画史上歴代最高記録を樹立した話題作。第76回ベネチア国際映画祭では金獅子賞を獲得し、、第92回米アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚色賞を含む最多11部門にノミネートされ、ジョーカーを演じたホアキン・フェニックスが主演男優賞の栄冠を手に入れた。

『ジョーカー』再上映劇場一覧

東京 丸の内ピカデリー DOLBY-CINEMA 　 　
東京 TOHOシネマズ日比谷　IMAX 　
東京 TOHOシネマズ新宿　IMAX 　
東京 新宿バルト9 DOLBY-CINEMA 　 　
東京 グランドシネマサンシャイン 池袋　IMAX 　
東京 T・ジョイPRINCE品川　IMAX 　
東京 ユナイテッド・シネマとしまえん　IMAX 　
東京 109シネマズ二子玉川　IMAX 　
東京 109シネマズ木場　IMAX 　
神奈川 TOHOシネマズららぽーと横浜　IMAX 　
神奈川 横浜ブルク13　IMAX 　
神奈川 Ｔ・ジョイ横浜　DOLBY-CINEMA 　 　
神奈川 109シネマズ川崎　IMAX 　
大阪 T・ジョイ梅田　DOLBY-CINEMA 　 　
大阪 TOHOシネマズなんば　IMAX 　
京都 MOVIX京都　DOLBY-CINEMA 　 　
京都 TOHOシネマズ二条　IMAX 　
愛知 ミッドランドスクエア シネマ　DOLBY-CINEMA 　 　
愛知 109シネマズ名古屋　IMAX 　
愛知 イオンシネマ大高　IMAX 　
福岡 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13　IMAX 　
福岡 Ｔ・ジョイ博多　DOLBY-CINEMA 　 　
北海道 ユナイテッド・シネマ札幌　IMAX 　
北海道 TOHOシネマズ すすきの　DOLBY-CINEMA 　 　
宮城 TOHOシネマズ仙台　IMAX 　
新潟 イオンシネマ新潟南　IMAX 　
石川 ユナイテッド・シネマ金沢　IMAX 　
東京 TOHOシネマズ立川立飛　IMAX 　
東京 イオンシネマ シアタス調布　IMAX 　
東京 109シネマズグランベリーパーク　IMAX 　
神奈川 109シネマズ湘南　IMAX 　
神奈川 109シネマズゆめが丘　IMAX 　
千葉 イオンシネマ市川妙典　IMAX 　
千葉 イオンシネマ幕張新都心　IMAX 　
千葉 成田HUMAXシネマズ　IMAX 　
千葉 ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸　IMAX 　
千葉 TOHOシネマズ流山おおたかの森　IMAX 　
千葉 USシネマちはら台　IMAX 　
埼玉 ユナイテッド・シネマ浦和　IMAX 　
埼玉 MOVIXさいたま DOLBY-CINEMA 　 　
埼玉 イオンシネマ越谷レイクタウン　IMAX 　
埼玉 109シネマズ菖蒲　IMAX 　
埼玉 T・ジョイ エミテラス所沢　IMAX 9/20（金）から上映
茨城 シネマサンシャイン土浦　IMAX 　
愛知 ユナイテッド・シネマ豊橋18　IMAX 　
岐阜 イオンシネマ各務原　IMAX 　
静岡 シネマサンシャインららぽーと沼津　IMAX 　
大阪 ユナイテッド・シネマ岸和田　IMAX 　
大阪 イオンシネマ四條畷　IMAX 　
大阪 109シネマズ大阪エキスポシティ　IMAX 　
大阪 109シネマズ箕面　IMAX 　
大阪 TOHOシネマズ ららぽーと門真　DOLBY-CINEMA 　 　
兵庫 TOHOシネマズ西宮OS　IMAX 　
奈良 シネマサンシャイン大和郡山　IMAX 　
岡山 イオンシネマ岡山　IMAX 　
広島 広島バルト11　IMAX 　
広島 福山エーガル8シネマズ　IMAX 　
福岡 イオンシネマ福岡　IMAX 　
福岡 シネマサンシャイン飯塚　IMAX 　
鹿児島 鹿児島ミッテ10　IMAX 　
愛媛 シネマサンシャイン衣山　IMAX 　
沖縄 ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添　IMAX 　

『ジョーカー』は2024年9月13日よりIMAX及び Dolby Cinemaで期間限定公開。『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』は2024年10月11日より公開。

■【初回仕様】ジョーカー アルティメット・コレクターズ・エディション<4K ULTRA HD＆ブルーレイセット>(2枚組/豪華封入特典付)
10月9日（水）より発売開始／価格：8,580円（税込）
発売元：ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元：NBCユニバーサル・エンターテイメント
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