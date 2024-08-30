ÀôË¼Êæ»á¡¡¤¤ç¤¦Ê¼¸ËÃÎ»ö¤Î¸ø³«¿ÒÌä¡Ö»ö¼Â¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦ÀôË¼Êæ»á¡Ê61¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê46¡Ë¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬¤¤ç¤¦30Æü¸á¸å¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºØÆ£»áËÜ¿Í¤Ë½é¤á¤Æ¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¹¤ë¡£Ê¸½ñ¤ä¿¦°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¸ÀÕ¡×¤Î¿ô¡¹¤ò¡Ö¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤ÊÈÏ°ÏÆâ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿ºØÆ£»á¤¬¡¢µÄ²ñ¤ÎÄÉµÚ¤Î¾ì¤Ç¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡É´¾ò°Ñ¤Ï¸áÁ°¤«¤é³«¤«¤ì¡¢23Æü¤ËÂ³¤¿¦°÷2¿Í¤òÈó¸ø³«¤Ç¿ÒÌä¤·¡¢ÉôÄ¹µé2¿Í¡¢ºØÆ£»á¤Î½ç¤Ç¸ø³«¿ÒÌä¤¹¤ë¡£ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯µñ¤ó¤À¤ê¡¢µõµ¶¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¶Øîþ¤äÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡Ö¸á¸å3»þ¤«¤é¡ØÃÎ»öËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¡È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃæ·Ñ¡É¤â¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Øµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ë½ª»Ï¤·¡¢»ö¼Â¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÃíÌÜ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡þÊ¼¸Ë¡¦ÀÆÆ£ÃÎ»ö¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Îµ¿ÏÇ7¹àÌÜ
¡Ê1¡Ë¿Í»ö¡á¤Ò¤ç¤¦¤´¿ÌºÒµÇ°21À¤µª¸¦µæµ¡¹½¤ÎÉûÍý»öÄ¹2¿Í¤¬ÆÍÁ³²òÇ¤
¡Ê2¡ËÃÎ»öÁª¡á2021Ç¯ÃÎ»öÁª¤Ç´´Éô¿¦°÷¤é¤¬ºØÆ£¸µÉ§»á¤ÎÁªµó¤ò¼êÅÁ¤¤
¡Ê3¡ËÃÎ»öÁª¡á¼¡´üÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼°ÍÍê¤Î¤¿¤á¡¢¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿
¡Ê4¡ËÂ£ÅúÉÊ¼õÎÎ¡áÃÏ¸µ´ë¶È¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿
¡Ê5¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¡áÉûÃÎ»ö¤é¤¬ºØÆ£»á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¾¦¹©²ñ¤Ê¤É¤ËÂçÎÌ¹ØÆþ¤µ¤»¤¿
¡Ê6¡ËÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡áºå¿À¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÈñÍÑ¤ò¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿
¡Ê7¡Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡á´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ·ãÅÜ¤·¤¿¤ê¡¢¿¦°÷¤òÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿¤ê¤·¤¿