＜朝鮮日報＞李在明を捜査した検事の弾劾 憲法裁が全員一致で棄却



＜東亜日報＞尹大統領「医学部定員増員の準備完了」 見合わせを拒否



＜中央日報＞尹大統領 国民年金支給を法律で保障へ＝「４大改革は使命」



＜ハンギョレ＞尹大統領「改革が抵抗呼ぶのは必然」 懸案への懸念を無視



＜京郷新聞＞憲法裁「政府の不十分な気候対策、基本権を侵害」



＜毎日経済＞尹大統領が会見「容易な道、進まない」 正面突破の１２５分



＜韓国経済＞尹大統領「国民年金の支給保障、法律で明文化へ」

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