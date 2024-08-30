¡ÚÌ¡²è¡ÛÌ´¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ëÉÔÎÑ¥«¥Ã¥×¥ë¤òºÊ¤¬ÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿ÏÃ
¼«Ê¬¤È¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÌµÀ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢Ì´¤Î¹ñ¹Ô¤¤òÁË»ß¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì´¤Î¹ñ¤Ê¤ó¤«¹Ô¤«¤»¤ë¤«
¢¦ ÃÂÀ¸Æü¤ËÌ´¤Î¹ñ¡Ä¡ÄÉáÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤òÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯5·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£