ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÊø¤ì¤¿²¬Î±¤Î¡Ö°ÛÊÑ¡×¡¡µ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¡¢²þ¤á¤ÆÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿
¡¡¡ÚÈªÌîÍýÇ·¤ÎÃÌ¡¹Èª¡ÛÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Ë¤è¤ê¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¸á¸å1»þ30Ê¬¤ËÃæ»ßÈ¯É½¡£2Æü¤Î²£ÉÍÀï¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢ºå¿À¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢µß±çÅê¼ê¿Ø¤ÏÈèÊÀ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£23Àï¤Î¤¦¤ÁÀèÈ¯Åê¼ê¤Î´°Åê¤Ï¡¢7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î5²óÅÓÃæ¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Ç¡¢µÚÀî²íµ®¤¬4²ó0/3¤òÅê¤²¤¿¤Î¤ß¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â3Ï¢Åê¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏ¤¬11Æü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¤òÅê¤²¤¿1ÅÙ¤À¤±¡£°ÂÆ£Í¥Ìé¡õµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¤ÎÎ¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢ºå¿À¤ÏÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ8²ó¤ò½ª¤¨¤Æ8¡½0¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï²¬Î±±Ñµ®¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¤¢¤È3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤Ð¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£33µå¤âÅê¤²¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î²¬Î±¤Ê¤é¡¢Æñ¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Åê¼ê¤Ë¤è¤¯¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢ÅÀº¹¤¬³«¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Û¤É¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¬Î±¤Ï7·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤â12¡½2¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÌ£ÊýÌî¼ê¤Î¼ººö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨1¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤ËÄ´»Ò¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡£24Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿1¡½2¤Î7²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤Æ3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¸å¡¢4ÆüÁ°¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ò²¬Î±¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤¬ÄË¤¤¤È¤«µ»½ÑÌÌ¤Ç²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¡Ä¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¡Ä¡£Å¸³«Åª¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ã¤È¥²¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇßÌî¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡É¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤¦¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤¬Äù¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¾²Á¡¦¿®Íê¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£µ¨¤Ï28»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦19¡£¥Û¡¼¥ë¥É¤ä¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤³Ú¤Ë»×¤¨¤ëÅÐÈÄ¤Û¤É¡¢¤à¤·¤íÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£