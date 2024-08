OH MY GIRL¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖClassified¡×¥À¥ó¥¹Îý½¬±ÇÁü¤ò¸ø³«

OH MY GIRLのタイトル曲「Classified」に熱い反応が続いている。8月26日にリリースされたOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」のタイトル曲「Classified」のミュージックビデオの再生回数が1000万回を突破し、韓国国内外の多くのファンの関心を集めている。28日には公式チャンネルを通じて「Classified」のダンス練習映像が公開された。ポップアップブックを連想させる動作と、バレリーナのようにエレガントなメンバーたちの動きが際立つダンスが特徴である今回の映像を公開し、OH MY GIRLの人気上昇ぶりを続けていく予定だ。

夢幻的なコンセプトが印象的なOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」のタイトル曲「Classified」は、クラシックをベースにしたポップダンスナンバーで、悪夢を見ないように大切な人を守る人形になったストーリーで、ファンに向けた大切な気持ちを伝える曲だ。夢幻的なメロディー、温かいメッセージとダンスが絶妙に調和し、ファンを喜ばせている。OH MY GIRLは本日(29日)午後6時に放送されるMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、タイトル曲「Classified」の本格的な活動をスタートさせる。