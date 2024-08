インフルエンサーのみもれもんが28日(水)、美バスト際立つ水色ビキニ姿を公開した。



【別カット2点】みもれもんの美腹筋に惚れ惚れ…



SNS総フォロワー150万人を超えるインフルエンサーのみもれもん。毎朝眠気を吹き飛ばす写真を投稿している。



みもれもんは28日、「Do you want to be a fresh lemon?フレッシュレモンになりたいのぉ〜?」とInstagramを更新。美バスト際立つ水色ビキニ姿で窓辺に座るサマーショットを披露した。



投稿には「安定のフレッシュ レモン」「スタイル抜群」「新鮮フレッシュで可愛すぎます」「ほんといい身体してる」などたくさんのコメントといいねが寄せられている。



【あわせて読む】みもれもん、すらり美脚伸びるミニスカの夏私服コーデに「本当に可愛い」と絶賛の声