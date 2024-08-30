【日本】

雇用統計（7月）08:30

予想 2.5% 前回 2.5%（完全失業率)

予想 1.22倍 前回 1.23倍（有効求人倍率)



東京消費者物価指数（8月）08:30

予想 2.3% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)



鉱工業生産（速報値）（7月）08:50

予想 3.9% 前回 -4.2%（前月比)

予想 0.3% 前回 -7.9%（前年比)



【豪州】

小売売上高（7月）10:30

予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（8月）15:00

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.8% 前回 2.1%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（5月）15:00

予想 0.1% 前回 -0.2%（-1.2%から修正）（前月比)

予想 -0.8% 前回 2.9%（1.8%から修正）（前年比)



フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）15:45

予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)

予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)



ドイツ雇用統計（8月）16:55

予想 6.0% 前回 6.0%（失業率)

予想 1.7万人 前回 1.8万人（失業者数)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.6%（前年比)

予想 2.8% 前回 2.9%（コア・前年比)



ユーロ圏雇用統計（7月）18:00

予想 6.5% 前回 6.5%（ユーロ圏失業率)



【スイス】

KOFスイス先行指数（8月）16:00

予想 100.7 前回 101.0（KOFスイス先行指数)



【香港】

小売売上高（7月）17:30

予想 -8.5% 前回 -9.7%（価格・前年比)

予想 -10.8% 前回 -11.2%（数量・前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（7月）21:00

予想 179.0億ランド 前回 242.0億ランド（貿易収支)



【インド】

実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）21:00

予想 6.8% 前回 7.8%（前年比)



【ブラジル】

雇用統計（7月）21:00

予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)



【カナダ】

実質GDP（2024年 第2四半期）21:30

予想 1.8% 前回 1.7%（前期比年率)



【米国】

個人所得・支出（7月）21:30

予想 0.2% 前回 0.2%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 0.3%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（7月）21:30

予想 0.2% 前回 0.1%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）22:45

予想 45.2 前回 45.3（シカゴ購買部協会景気指数)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）23:00

予想 67.8 前回 67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)



31日（土）

【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:30

予想 49.5 前回 49.4（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:30

予想 50.1 前回 50.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)



※予定は変更することがあります

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