【日本】
雇用統計（7月）08:30
予想　2.5%　前回　2.5%（完全失業率)
予想　1.22倍　前回　1.23倍（有効求人倍率)

東京消費者物価指数（8月）08:30
予想　2.3%　前回　2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)

鉱工業生産（速報値）（7月）08:50　
予想　3.9%　前回　-4.2%（前月比)
予想　0.3%　前回　-7.9%（前年比)

【豪州】
小売売上高（7月）10:30
予想　0.4%　前回　0.5%（前月比)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（8月）15:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.8%　前回　2.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（5月）15:00　
予想　0.1%　前回　-0.2%（-1.2%から修正）（前月比)
予想　-0.8%　前回　2.9%（1.8%から修正）（前年比)

フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）15:45
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

ドイツ雇用統計（8月）16:55
予想　6.0%　前回　6.0%（失業率)
予想　1.7万人　前回　1.8万人（失業者数)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.6%（前年比)
予想　2.8%　前回　2.9%（コア・前年比)

ユーロ圏雇用統計（7月）18:00
予想　6.5%　前回　6.5%（ユーロ圏失業率)

【スイス】
KOFスイス先行指数（8月）16:00
予想　100.7　前回　101.0（KOFスイス先行指数)

【香港】
小売売上高（7月）17:30
予想　-8.5%　前回　-9.7%（価格・前年比)
予想　-10.8%　前回　-11.2%（数量・前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（7月）21:00
予想　179.0億ランド　前回　242.0億ランド（貿易収支)

【インド】
実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）21:00
予想　6.8%　前回　7.8%（前年比)

【ブラジル】
雇用統計（7月）21:00
予想　6.9%　前回　6.9%（失業率)

【カナダ】
実質GDP（2024年 第2四半期）21:30
予想　1.8%　前回　1.7%（前期比年率)

【米国】
個人所得・支出（7月）21:30
予想　0.2%　前回　0.2%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.3%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（7月）21:30
予想　0.2%　前回　0.1%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.5%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）22:45
予想　45.2　前回　45.3（シカゴ購買部協会景気指数)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）23:00
予想　67.8　前回　67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)

31日（土）
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:30
予想　49.5　前回　49.4（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:30
予想　50.1　前回　50.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)

※予定は変更することがあります