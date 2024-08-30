本日の予定【発言・イベント】
10:00 民主党大統領候補ハリス副大統領と副大統領候補ウォルズ・ミネソタ州知事、CNNインタビュー応じる
16:05 シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」出席
16:35 ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、フィンランド中銀総裁、エストニア中銀総裁、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」討論会参加
17:00 日銀国債買い入れ日程（9月）
19:00 外国為替平衡操作実施状況（月次ベース、7月30日-8月28日)
31日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）
※予定は変更することがあります
16:05 シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」出席
16:35 ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、フィンランド中銀総裁、エストニア中銀総裁、イベント「ユーロ圏のインフレと金融政策」討論会参加
17:00 日銀国債買い入れ日程（9月）
19:00 外国為替平衡操作実施状況（月次ベース、7月30日-8月28日)
31日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
英中銀ハスケル氏、任期満了（後任にアラン・テイラー氏、9月2日付で就任）
※予定は変更することがあります