日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円高の3万8390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42432.41円 ボリンジャーバンド3σ
40646.94円 ボリンジャーバンド2σ
40072.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38861.47円 ボリンジャーバンド1σ
38627.73円 75日移動平均
38390.00円 30日夜間取引終値
38290.00円 5日移動平均
38030.00円 一目均衡表・転換線
37331.50円 200日移動平均
37076.00円 25日移動平均
35290.53円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33505.06円 ボリンジャーバンド2σ
31719.59円 ボリンジャーバンド3σ
265.26円 29日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42432.41円 ボリンジャーバンド3σ
40646.94円 ボリンジャーバンド2σ
40072.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38861.47円 ボリンジャーバンド1σ
38627.73円 75日移動平均
38390.00円 30日夜間取引終値
38290.00円 5日移動平均
38030.00円 一目均衡表・転換線
37331.50円 200日移動平均
37076.00円 25日移動平均
35290.53円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33505.06円 ボリンジャーバンド2σ
31719.59円 ボリンジャーバンド3σ
265.26円 29日日経平均株価現物終値
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