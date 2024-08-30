　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円高の3万8390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42432.41円　　ボリンジャーバンド3σ
40646.94円　　ボリンジャーバンド2σ
40072.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38861.47円　　ボリンジャーバンド1σ
38627.73円　　75日移動平均
38390.00円　　30日夜間取引終値
38290.00円　　5日移動平均
38030.00円　　一目均衡表・転換線
37331.50円　　200日移動平均
37076.00円　　25日移動平均
35290.53円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・基準線
33505.06円　　ボリンジャーバンド2σ
31719.59円　　ボリンジャーバンド3σ
265.26円　　29日日経平均株価現物終値


株探ニュース