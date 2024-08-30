¤ß¤ë¤ß¤ëµÓÁ´ÂÎ¤¬ºÙ¤¯¡£¤Ê¤¬¤é¤Çº¸±¦³Æ10²ó¡Á¡Ú²¼È¾¿ÈÂÀ¤êÂÐºö¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·
ºÂ¤ê»ÑÀª¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ëÄø¡¢²¼È¾¿È¤ä¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°±Æ¶Á¡£ÆÃ¤ËÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¡¢ÂÎ´´¤¬¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹üÈ×¤ÎÏÄ¤ß¤âÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤ä¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤³¤½½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥ì¥Ã¥°¥¢¥Ö¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥°¥¢¥Ö¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²£¸þ¤¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Î¾µÓ¤ò¾å²¼¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÂÎ´´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤ÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤ä¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤ò°ìµ¤¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¡¢¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤¿¤Þ¤ÞÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¾åÂ¦¤ÎµÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¤²¤ë
¡Ê£³¡ËºÆ¤ÓÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é²¼Â¦¤ÎµÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¤²¤ë
¡Ê£´¡ËºÆ¤ÓÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é²¼Â¦¤ÎµÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤í¤¹
¡Ê£µ¡ËºÆ¤ÓÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¾åÂ¦¤ÎµÓ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤í¤¹
¤³¤ì¤ò10²ó·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸åÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£Î¾µÓ¤Î¾å²¼±¿Æ°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¡£°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ê¤«¤éµÓ¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¾åÂ¦¤Î¼ê¤ò¿ÈÂÎ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤ÆÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡§¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°ËãÎ¤»Ò¡¡photo¡§¥«¥È¥¦¥¥®¡¡¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä
🌼£±Æü10¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¤Ë¼ÂÁ©¡ª´è¸Ç¤Ê¡Ú¤ªÊ¢¡õÂÀ¤â¤â¤ÎìÔÆù¡Û¤ò°ìµ¤¤ËÍî¤È¤¹´ÊÃ±½¬´·