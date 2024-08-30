¤Ê¤Ç¤·¤³Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Î¡È¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¡É¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¥Ý¥Ë¥Æ¤ÇÊÉ¤Ë¡ÄÇò¤ÇÅý°ì¤¬¡Ö½Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¿¿¤ÃÇò¤Ê¾å²¼¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£½êÂ°¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ËMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê¾å²¼¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»Ò1ÉôAC¥ß¥é¥ó¤ËÅÏ¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯9·î¤Ë¥·¥Æ¥£¤È3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï27Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Î½÷»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿27ºÐ¤Ï¡¢8·î29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¾å²¼¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö½Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë