台風10号の接近に伴い、岡山県内では様々な影響が出ています。以下はきょう（30日）午前7時時点の情報です。

【写真を見る】【台風10号・交通情報】JR西日本岡山エリア「特急」「山陽本線」「瀬戸大橋線」ほか 30日の計画運休は？【30日午前7時現在 随時更新】

JR 新幹線運行状況

□新幹線 ３０日（金）

・山陽新幹線 始発から最終まで「広島～博多駅間」で計画運休

・「新大阪駅～広島駅間」は大幅に本数を減らして運転



・東海道新幹線 「名古屋～三島駅間」で運転を取り止めるため、山陽新幹線は「終日、新大阪駅発着」に 東海道新幹線との直通運転を取りやめ





JR 在来線特急 運行状況

・九州新幹線は、終日運転を取り止め□新幹線 ３１日（土）【今後変更の可能性あり】山陽新幹線「新大阪～博多駅間」列車の運転を取り止める可能性

□在来線 計画運休（特急）

【岡山⇒松山方面】

・しおかぜ１号～２７号 岡山駅～松山駅間 終日運転を取りやめ

・しおかぜ２９号 岡山駅～伊予西条駅間 運転を取りやめ

【松山⇒岡山方面】

・しおかぜ２号 伊予西条駅～岡山駅間 運転を取りやめ

・しおかぜ４号～３０号 松山駅～岡山駅間 終日運転を取りやめ

【岡山⇒高知方面】

・南風１号～２７号 岡山駅～高知駅間 終日運転を取りやめ

【高知⇒岡山方面】

・南風２号～２８号 高知駅～岡山駅間 終日運転を取りやめ

【岡山⇒徳島方面】

・うずしお１３号 岡山駅～徳島駅間

・うずしお２９号 岡山駅～徳島駅間 終日運転を取りやめ

【徳島⇒岡山方面】

・うずしお６号 徳島駅～岡山駅間

・うずしお２２号 徳島駅～岡山駅間 終日運転を取りやめ

【東京⇒高松／琴平・出雲市方面】

サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号

（８月３０日 東京駅 ２１時５０分発）～（８月３１日 高松駅 ７時２７分着／琴平駅 ８時３９分着・出雲市駅 １０時００分着）



【高松・出雲市⇒東京方面】

サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号

（８月３０日 高松駅 ２１時２６分発・出雲市駅 １８時５７分発）～（８月３１日 東京駅 ７時０８分着）

【岡山⇒出雲市方面】

・やくも２１号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも２３号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも２５号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも２７号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも２９号：岡山駅～出雲市駅間



【出雲市⇒岡山方面】

・やくも２２号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも２４号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも２６号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも２８号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも３０号：出雲市駅～岡山駅間



【岡山⇒鳥取方面】

・スーパーいなば９号：岡山駅～鳥取駅間

・スーパーいなば１１号：岡山駅～鳥取駅間



【鳥取⇒岡山方面】

・スーパーいなば１０号：鳥取駅～岡山駅間

・スーパーいなば１２号：鳥取駅～岡山駅間

JR 在来線 運行状況

□在来線 30日（金）の最終列車

【山陽本線】

《相生⇒岡山方面》

・相生駅（１７時２９分発）岡山行き（岡山１８時３８分着）

《岡山⇒福山・三原方面》

・岡山駅（１５時３６分発）三原行き（三原１７時１８分着）

・岡山駅（１６時４８分発）糸崎行き（糸崎１８時１５分着）

・岡山駅（１７時２２分発）福山行き（福山１８時２１分着）

《岡山⇒相生方面》

・岡山駅（１６時１２分発）相生行き（相生１７時１８分着）

・岡山駅（１７時１０分発）三石行き（三石１７時５９分着）

《三原・糸崎⇒岡山方面》

・糸崎駅（１６時４５分発）岡山行き（岡山１８時１４分着）

・三原駅（１７時３９分発）糸崎行き（糸崎１７時４４分着）

【赤穂線】

《播州赤穂⇒岡山方面》

・播州赤穂駅（１７時１３分発）岡山行き（岡山１８時２６分着）

《岡山⇒播州赤穂方面》

・岡山駅（１５時５５分発）播州赤穂行き（播州赤穂１７時０６分着）

・岡山駅（１６時３５分発）日生行き（日生１７時２８分着）

・岡山駅（１７時２７分発）備前片上行き（備前片上１８時１７分着）

【伯備線】

《岡山⇒新見・米子方面》

・岡山駅（１６時１６分発）新見行き（新見１７時５６分着）

・岡山駅（１７時１６分発）備中高梁行き（備中高梁１８時１０分着）

・新見駅（１６時２９分発）米子行き（米子１８時１８分着）

《米子・新見⇒岡山方面》

・新見駅（１５時５８分発）岡山行き（岡山１７時２５分着）

・備中高梁駅（１６時５７分発）岡山行き（岡山１８時００分着）

・米子駅（１６時１２分発）新見行き（新見１８時１０分着）

【瀬戸大橋線】

・始発から終日、岡山⇔児島駅間で折り返し運転

※児島⇔四国方面は終日運転を取りやめ。

※・マリンライナー６号 児島駅（ ６時３８分発）運転を取りやめ

※・マリンライナー２３号 岡山駅（１０時５３分発）運転を取りやめ

※・マリンライナー７５号 岡山駅（２３時４３分発）運転を取りやめ

【吉備線（桃太郎線）】

《岡山方面⇔総社方面》

・岡山駅（１７時２２分発）総社行き（総社１８時０１分着）

・総社駅（１６時５４分発）岡山行き（岡山１７時３５分着）

【津山線】

《津山方面⇔岡山方面》

・津山駅（１６時３７分発）岡山行き（岡山１８時０３分着）

・岡山駅（１６時２７分発）津山行き（津山１７時５７分着）

※上記最終列車までに次の列車は運転を取りやめ

※・津山駅（１４時３５分発）普通岡山行き（岡山１６時０２分着）運転を取りやめ

※・津山駅（１５時５３分発）快速岡山行き（岡山１７時０２分着）運転を取りやめ

【姫新線】

《佐用・上月方面⇔津山方面》

・佐用駅（１６時０３分発）津山行き（津山１７時０４分着）

・津山駅（１４時３３分発）佐用行き（佐用１５時３１分着）

《津山方面⇔新見方面》

・津山駅（１５時５４分発）新見行き（新見１７時３８分着）

・津山駅（１７時０７分発）中国勝山行き（中国勝山１７時５８分着）

・新見駅（１６時４８分発）津山行き（津山１８時３１分着）

【因美線】

《智頭方面⇔津山方面》

・智頭駅（１６時２９分発）津山行き（津山１７時４２分着）

・津山駅（１５時１２分発）智頭行き（智頭１６時２２分着）

【芸備線】

《新見方面⇔備後落合方面》

・新見駅（１２時５８分発）備後落合行き（備後落合１４時２４分着）

・新見駅（１６時２０分発）東城行き（東城１６時５６分着）

・備後落合駅（１４時４２分発）新見行き（新見１６時０９分着）

・東城駅（１７時０４分発）新見行き（新見１７時３９分着）