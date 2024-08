名パティスリー誕生の予感！ 実力派パティシエがフランス修業を経て待望の実店舗をオープン（東京・学芸大学）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京の名店でシェフを歴任し、国内外のコンクールの受賞歴もある実力派シェフがフランスでの修業を経てオープンした店。オープン前のポップアップ、プレオープンから行列ができる人気ぶりです!

Taisuke Endo(東京・学芸大学)

今年オープンしたパティスリーの中で、最も気になる店にランクインしそうな期待のパティスリーが誕生しました。2024年7月4日、学芸大学駅近くにグランドオープンした「Taisuke Endo (タイスケエンドウ)」です。

店舗外観。シンプルでモダンな店舗。新しいスタイルのフランス菓子店の誕生を予感させます 出典:あるぱかーんさん

オーナーシェフの遠藤泰介さんは、イタリアンレストランのシェフとしてスタートした後、パティシエの世界に入ります。フランスのパティスリー業界を代表するピエール・エルメ氏の店「ピエール・エルメ」で頭角を現し、「ピエール・エルメ サロン・ド・テ」のシェフパティシエに抜擢。国内外のコンクールでさまざまな賞を受賞するなどして活躍。その後、都内有名ホテルなどを経て、「パティスリー カメリア銀座」のシェフパティシエに就任します。

店舗スタッフ集合写真。看板右に立つのが遠藤泰介シェフ 写真:お店から

「カメリア」を退社後、かねての念願だったフランス修業を実現。約2年間、「アルザス ルレデセール パティスリーカム」でパティスリーへの考え方や歴史を学び、帰国。満を持して、自身の名前を冠したパティスリーのオープンとなりました。

シンプルな内観はお菓子を目立たせるため 写真:お店から

店があるのは学芸大学駅から徒歩5分。モノトーンカラーをベースにした落ち着いた内装で、ショーケースなどに並べられたお菓子がひときわキラキラと輝いて見えます。店内には14席のイートインスペースも用意されています。

ケーキを食べているかのように口溶けの良いマカロンは遠藤シェフの得意なお菓子の一つ。「マカロン 5種入」1,900円〜 写真:お店から

お菓子のラインアップはケーキ、焼菓子、マカロン、ヴィエノワズリーなど、王道のフランス菓子がそろいます。どのお菓子も遠藤シェフのこれまでの経験とフランスで学んできたセンスが加わり、一度は食べてみたいものばかりです。

「マリーアントワネット」820円。左側はケーキ断面 写真:お店から

中でもおすすめなのが「マリーアントワネット」。遠藤シェフがフランス滞在中に着想したケーキで、フランスの有名な王妃の名前が付けられています。

ビスキュイ生地の上にマリーアントワネットが愛したバラのシャンティクリームと、ピスタチオクリームをのせ、アクセントにピンクグレープフルーツのジュレを忍ばせています。サクサクしたビスキュイの食感と甘いバラの香り、ナッツの香ばしさ、甘酸っぱいジュレと五感で味わうケーキです。

「テンダンスカフェ」 820円 写真:お店から

もう一つ「Taisuke Endo」の代表的なケーキになりそうなのが「テンダンスカフェ」。アルザスのケーキのコンクールで準優勝したというケーキで、一つのケーキの中でコーヒーという素材を見た目、食感、香りすべてで感じられます。

ぎっしり並べられた焼き立ての焼き菓子。(左から)フィナンシェ(346円)、マドレーヌ(350円)、フィナンシェショコラトンカ(360円) 出典:ウェイクさん

焼き立ての香りで店内を満たす焼き菓子もマドレーヌ、フィナンシェとそろっています。レモンとハチミツが香る、しっとりした生地のマドレーヌや、焦がしバターにスペイン産のアーモンドパウダーを合わせたフィナンシェ。定番だからこそ、同店のこだわりが感じられるものばかりです。

焼き立てのヴィエノワズリーが店頭に並ぶのも、パリのパティスリーのよう 写真:お店から

10時半のオープンに合わせて焼き上げるクロワッサンなどのヴィエノワズリー。家の近くにあれば、毎日通いたくなってしまいますね。

日常生活を彩るお菓子たち 写真:お店から

「おいしいだけでなく、食べて幸せな気持ちになり、笑顔になってほしい」と語る遠藤シェフ。甘く香ばしい、日常を幸せで彩るお菓子に出会いに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「シーニュアンフィニマン」720円 出典:hirok17410さん

『プレオープンはすごい行列だったと聞きましたが、私が行ったのは夕方だったので生ケーキのショーケースはもうほとんど空っぽ……!

とにかく残っていた3種類のケーキと焼き菓子2種のボックスを確保します。



「タルトシトロン」程よい爽やかな酸味とカリッとバター香るタルト、ふわっと口溶けるメレンゲで完璧なレモンタルトです。

「パリトウキョウ」濃厚なプラリネとナッツ、シューは塩味効いてます。そこそこボリュームありそうだったので持て余すかも?と思っていたら記憶にないくらいスルッと消えました。美味。

「シーニュアンフィニマン」ふわふわの生クリームの下には甘しょっぱいキャラメルカスタード、甘いカスタードの2段構成。シューは塩味が効いて美味いです。白鳥の首部分はなんとキャラメル味』(hirok17410さん)

ケーキがズラリと並んだショーケース 出典:あるぱかーんさん

『・シーニュキャラメルバナーヌ 750円

まずクリームが美味いですね。

マスカルポーネバニラのクリームとキャラメルのクリームの2種が入っており、どちらも上質な濃厚さと言いますか、甘すぎず整ったお味。

そこにバナナがアクセントで入ってまして、2種のクリームのバランスもすごく良かった。

シュー生地はやや時間経過したのもあるかもですが、しっとりでわりとしっかりしてます。

こちらも香りが良くて美味しかったです』(あるぱかーんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Taisuke Endo住所 : 東京都目黒区鷹番2-4-7 鷹番マンション 1FTEL : 03-4400-6756

文:小田中雅子

