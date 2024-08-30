¹âÇ®¤ÎÂ¹¤è¤ê¡È¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤µÁÊì¡É¡£²Ç¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ú¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¡Û·ë²Ì¡Ä¢Í¡Ö¤Ï¡Ä¡©¡×¼þ¤ê¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ëNG¸ÀÆ°¤Ã¤Æ¡©
¤¢¤ë¸ÀÆ°¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤äÉ¾²Á¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ëNG¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬º®ºß¤¹¤ëÃæ¡¢¼«¸Ê¤Î¹Í¤¨¤òÂ¾¿Í¤ËÌµÍý¤ä¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤°ã¤¤¤òµöÍÆ¤·¡¢´²Âç¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢±ß³ê¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ»×¹Í¤·¡¢¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ø¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼þ¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¥Þ¥Ê¡¼¤Î½å¼é¤Ï¡¢1¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤¬¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤µÁÊì¤Ï¡¢»ä¤Ë»¨ÍÑ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿·ë²Ì¡¢µÁÊì¤Ï¡Ø¤Ï¡Ä¡©¡Ù¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤äÁê¼ê¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢Íý²ò¤òµñ¤àÊÉ¤òÃÛ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ëNG¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¯°ú¤Ë²¡¤·¤Ä¤±
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬º®ºß¤¹¤ëÃæ¡¢¼«¸Ê¤Î¹Í¤¨¤òÂ¾¿Í¤ËÌµÍý¤ä¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤°ã¤¤¤òµöÍÆ¤·¡¢´²Âç¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢±ß³ê¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤ò·ç¤¯¹ÔÆ°
¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ»×¹Í¤·¡¢¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤òÌµ»ë
¸ø¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼þ¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¥Þ¥Ê¡¼¤Î½å¼é¤Ï¡¢1¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°
¡ÖÌ¼¤¬¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤µÁÊì¤Ï¡¢»ä¤Ë»¨ÍÑ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿·ë²Ì¡¢µÁÊì¤Ï¡Ø¤Ï¡Ä¡©¡Ù¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤äÁê¼ê¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢Íý²ò¤òµñ¤àÊÉ¤òÃÛ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë