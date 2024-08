多くの人が苦悩する「ブルシット・ジョブ」の「本当の意味」をご存知ですか？

「クソどうでもいい仕事(ブルシット・ジョブ)」はなぜエッセンシャル・ワークよりも給料がいいのか? その背景にはわたしたちの労働観が関係していた?ロングセラー『ブルシット・ジョブの謎』が明らかにする世界的現象の謎とは?

BSJの定義

ここではBSJとはなにか、その定義を詳しく検討してみましょう。

基本的にそれは「完璧に無意味で、不必要で、有害でさえある雇用の形態」です。要するに、あってもなくてもクッソどうでもいいし、それどころか、なにかダメージをもたらすこともある、そんな仕事のことです。それがBSJという概念のコアにあるのです。

「ブルシット・ジョブとはなにか?」と題された第一章では、徐々に、定義が深められていきますが、最初の「暫定的定義」はこうでした。

暫定的定義その一:BSJとは、被雇用者当人ですら、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でさえある雇用の形態である(BSJ 19)

まずjobについて。ブルシット・ジョブはbullshit jobsであって、bullshit laborsでもbullshit worksでもありません。それでは、jobとはどういう意味なのでしょうか。

オンラインの『ケンブリッジ辞典』では、jobは「the regular work that a person does to earn money」と定義されています。お金をうるためにおこなわれるregular work、これは定職とか本業とふつう訳されています。もうひとつ『ロングマン現代英英辞典』によれば、「the regular paid work that you do for an employer」で、雇用者のためにおこなわれるレギュラーの支払い労働。つまり、ジョブとは、報酬のためにおこなわれる雇用された定期的な仕事といった意味です。

laborとwork、jobとの違いは?

つぎにlaborについて。これはふつう労働あるいは仕事と訳されます。辞書によってさまざまですが、たとえば複数の辞書で「very hard work, usually physical work」つまり「とてもハードなワーク、たいてい肉体ワーク」といった意味ででてきます。とはいえ、laborは肉体労働にかぎったものではありません。『ランダムハウス英和大辞典』によれば、名詞としては最初に「(利潤追求の)生産活動、労働、勤労;(精神・肉体的)労力、骨折り、苦心;〔軍事〕(民間人・捕虜の)労務」といった定義があらわれます。2番目の定義は「(経営者・資本家に対する)労働者(階級)、労働力;(賃金・肉体)労働者」です。

workもまた、労働や仕事という日本語があてられます。『ケンブリッジ辞典』では、「an activity, such as a job, that a person uses physical or mental effort to do, usually for money」。ジョブのような活動、肉体や精神の活動をもって、たいていはお金のためにおこなわれる、というわけですが、ここではvery hardといったニュアンスが消えています。『ランダムハウス英和大辞典』では、最初の定義が「労働、働き、骨折り、労、努力(labor、toil)」。2番目の定義が「(…すべき)仕事、務め、任務、課業(task);(…の)勉強、研究;雑用、片手間仕事」となっています。

どうもlaborのほうには、賃労働という制度を想起させる意味が強く、ハードでツライというニュアンスがある。それに対して、workのほうは賃労働以外の活動もふくむし、もう少し一般的な活動、課題をこなすことといったニュアンスがあるようです。

ハンナ・アーレントのような哲学者は、labor(労働)を、生物学的必要を充たすための、そして種の再生産にかかわる活動と捉え、すぐに消費される対象の生産にかかわるため、終わりがないと定義しました。それに対し、work(仕事)は、より耐久力のあるわたしたちの生活を構築するもの、環境を形成するものを、自然の変形を通してつくります。このような厳密な対立を導入しました。

『ブルシット・ジョブ』でも、もちろん、laborとworkが頻出しますが、かなり互換的に使用されているようにおもいます。しかし、翻訳では一応、laborには労働、workには仕事をあてています。

「ブルシット」とはなにか

かたや「ブルシット」です。もちろん、アメリカのTVドラマや映画をよくみる人であれば、それらに登場する人々がやたらに口にしているのを耳にしておなじみでしょうが、日本語圏で生活する多くの人は、そうではないとおもいます。したがって、BSJといわれても、ただちにピンとはこないとおもいます。

『ブルシット・ジョブ』の翻訳のサブタイトルには「クソどうでもいい仕事の理論」とあります。どうしても日本語にしなければならない場合は、このように「クソどうでもいい仕事」にしています。

「ブルシット」はスラングであって、だから日常的口語です。たとえば『ランダムハウス英和大辞典』で調べてみると、附記として「かなり下品な語で一般の会話では避けられるが、くだけた親しみや率直さを示すために若者が好んで用いる。婉曲的にはbullまたはB.S.とする」とあります。『ブルシット・ジョブ』のインフォーマントの証言のなかにも、BSとかBSジョブという表現がときおりあらわれます。

その『ランダムハウス英和大辞典』の定義によれば、名詞では、「1嫌なもの、不必要なもの、2うそ、ほら、でたらめ、たわ言;ほら吹き、うそをつくのがうまい人、3(清掃・演習などへの)過度の熱中」、形容詞では、「1でたらめな、ばかばかしい」として、a bullshit artist(うそつき[ほら吹き]名人)といった表現が紹介されています。さらに動詞では、「うそをつく、だます、でたらめをいう、知ったかぶりでいい加減なことをいう」など。

名詞の最初の定義に「嫌なもの、不必要なもの」とでてきますが、それ以外は、「どうでもいい」「無意味」という意味以上に、「うそ、ほら、でたらめ、たわごと」といった「欺瞞」あるいは「あざむき」といった次元のニュアンスが強くありますよね。ここが重要です。だから「ブルシット」という言葉が選ばれているのです。一般的にこの語が想起させる意味、たんに「ナンセンス」とか「どうしようもない」のみに限定はできない、つまり『ブルシット・ジョブ』の文脈では単に「クソ」仕事とか「どうでもいい」仕事とはできないゆえんです。

“bullshit”の興味深い由来

わたしたち訳者は、翻訳に着手した当初より、訳語をあれやこれや模索してきたのですが、ある時点で、この微妙なニュアンスを日本語にすると失われるもののほうが大きく、またこの言葉の「概念らしさ」も消えてしまうと考えました。ちょうど、いくつかの関連テキストを翻訳する機会に──『ブルシット・ジョブ』のもとになった小論もふくまれる──試みに(なかばやけくそで)カタカナ表記で出してみました。

グレーバーも第一章の注でこのスラングの語源についてふれています。「実に興味深いことであるが、“bull”は“bullshit”の略語ではなく、それどころか“bullshit”が20世紀はじめに“bull”からつくられたということだ。“bull”は、つきつめていえばフランス語で『詐欺、欺瞞』を意味するboleに由来している」。

bullは雄牛のブルとされることもありますが、これはまちがいで、この「詐欺、欺瞞」を意味するフランス語のboleからきています。さらにこの注では「“Bollocks”[去勢された牡牛]は“bole”に由来するもうひとつの表現である」とあります。ここでは「bollocks」は「去勢された牡牛」と訳注をつけていますが、ちょっとこれではグレーバーの意図がわかりにくかったです。これは、イギリス英語でbullshitにあたる「bollocks」も語源はおなじだよ、といってるのです。

セックス・ピストルズというパンクバンドの衝撃のデビュー・アルバム、日本語タイトルでは『勝手にしやがれ!!』となってますが、原題はNever Mind the Bollocksです。bollocksはブルシットに対応するイギリスのスラングで、睾丸の意味もありますが、ウソや、ナンセンス、の意です。これももともとは、このフランス語のboleに由来するのですね。

いずれにしても、どうでもいいこといってんじゃないよ、テキトーなこといってんじゃないよ、ウソいってんじゃないよ、といったニュアンスでつながっている感じでしょうか。無意味、テキトー、ウソです。

ウソをつくこととブルシットすること

このなかでも、おそらくこの「テキトー」が大事かもしれません。グレーバーがここで「ブルシット」という言葉を選んだのには、あくまでひとつにすぎませんが、これも注にあるハリー・フランクファートという哲学者の議論の影響があるとおもいます。その注にはこうあります。「わたしは『ウソをつく(lying)』と述べたが、哲学者のハリー・フランクファートは、『ブルシッティング』はウソをつくこととはおなじではないという有名な議論をおこなっている。それらのちがいは殺人と過失致死のあいだのちがいに似ている。つまり、かたや意図的な詐称であり、かたや事実認識における過失である。この文脈で『ウソをつくこと』と『ブルシッティング』の区別がとても意味があるかどうかはわからないが、このテーマにかんする議論にふみこむことがとくに有益とはおもえなかった」(BSJ 368)。

とはいえ、やはりBSJの定義に、フランクファートの議論の反響はあるようにおもわれ、確認しておく意味はあるとおもいます。フランクファートは、1986年に「ブルシットについて(On Bullshit)」という論文を書いています。これが2005年に小冊子になり、大ヒットするのです。

まずフランクファートは、ううむどうも現代はブルシットが蔓延している、あまりにブルシットが多すぎるのだ、と直感します。そこから、ブルシットとはなにか、をあれこれあれこれと分析するのです。その核心をここで紹介するならば、グレーバーがふれていたように、「ウソをつくこと(lying)」と「ブルシットすること(bullshitting)」を区別することが肝心ということです。そして、この「ブルシットすること」の独特なニュアンスが大事なのです。

ウソをつくということは、意図的に事実や真実とは異なることをいうということですよね。たとえば、あなたは家族にこういわれます。きょうは家賃を払う日だけど、まさか競馬に消えたってことはないよね? あなたは、「……そんな馬鹿なことするかい、もってるわい」と応じます。ところが、家族の指摘はまさに図星で、本当に競馬に家賃代が消えてしまって、財布には小銭しかありません。ここであなたが、お金はもってるわい、と叫ぶとき、それが事実に反するということをわかっていて、意図的にウソをついているわけです。

ところが、ブルシットというのは、ただたんに「でたらめ」をいうことです。たとえば、あなたが「論破」が三度の飯より好きではた迷惑……いや、この世界のありとあらゆる現象に一家言をもった知人に、「コロナはしかし大変ですよね」、とつい話しかけてしまったとします。「いやいや、きみもマスコミに洗脳されてるね。コロナはたんなるかぜだし、PCR検査なんて必要ないし、おおげさにしたい人が多くてこまったもんだよな、なんか製薬業界が暗躍してるようでね……(略)」、とその「論破」好きの知人は延々と語りはじめます。

ところが、この知人のこの言明は、けっして科学的根拠にもとづいているわけでもないし、世界の諸国のおこなっている対策を比較したうえでの、熟慮をへたものでもありません。たんによく知らないことを、適当にそれらしくいっているだけなのです。「ブルシットが多すぎる」とフランクファートが直感したことがちょっとわかるような気がしないでしょうか。こんな語り口は最近では、あまりにありふれています。

こう考えると、ウソをつく、と「ブルシットする」の大きなちがいもあきらかです。ウソをつく人は、じぶんが真実や事実をごまかしているということがわかってやっています。

ところが、ブルシットする人は、そもそも真実や事実なんてどうでもいいのです。「真実をいう」ということと「ウソをいう」ということは正反対ですが、どちらも真理に対する配慮があることで共通しています。ところが「ブルシットする」ことは、そうしたものへの配慮がほとんどないか不在なのです。

それよりも、その場をうまく丸め込むとか、「論破」したとみせかけるとか、じぶんをなんとなくエラくみせるとか、知的にみせるとか、そういうことのほうが大切なのです。フランクファートはこうしたブルシットの蔓延する現代のひとつの理由を、だれもがじぶんのよく知らないことまで意見をもたねばならないという強迫にもとめています。

まさにテレビのコメンテーターは、学者もふくめて、なんでおまえがそのテーマについてエラそうにしゃべってんだという場面だらけですが、まさにそこは「ブルシット・アーティスト」(テキトーなことをそれらしく巧みにいう人のことです)のお披露目会なわけです。

つづく「なぜ「1日4時間労働」は実現しないのか…世界を覆う「クソどうでもいい仕事」という病」では、自分が意味のない仕事をやっていることに気づき、苦しんでいるが、社会ではムダで無意味な仕事が増殖している実態について深く分析する。

