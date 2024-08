肌本来の美しさを引き出しながら、うるおいに満ちたハリツヤ肌へと導くスキンケア「オルビスユー」。今年10周年を迎え、多くの女性たちに支持されています。そんなオルビス初の体験特化型施設内のサロン・表参道の『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』で、8月31日(土)〜 10月20日(日)の期間、体験型アートイベント「BEAUTY OF MATERIAL」が開催されます。

左から星月夜、ひまわり、睡蓮。

© Bridgeman Images /amanaimages、© Alamy Stock Photo /amanaima ges

、Claude Monet. Water Lilies, 1906. The Art Institute of Chicago.



© Bridgeman Images /amanaimages

参加条件:施設の写真とイベントの感想を以下ハッシュタグと共に SNS(Instagram・X)に投稿

必須ハッシュタグ:#オルビス #オルビスユー #スキンケアラウンジバイオルビス

※ストーリーズの場合は@skincare_lounge_by_orbis をメンション

全3種「星月夜」/「ひまわり」/「睡蓮」

・『オルビスユー エッセンスローション』オリジナルつめかえ用ボトル

・『オルビスユー エッセンスローション』[医薬部外品]つめかえ 180ml

2024年8月31日(土)〜10月20日(日)※数量限定、なくなり次第終了

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』店舗、公式オンラインショップで販売。

販売機種:iPhone15/iPhone14/iPhone13/iPhone12/ iPhone12pro

・Smartphone Case 3,520 円(税込)

・AirPods Pro Case 2,980 円(税込)

・Nail Sticker 1,980 円(税込)

「睡蓮」オリジナルポーチ ※数量限定、なくなり次第終了

ゴッホの「ひまわり」を連想したドリンクは、マンゴーとパイナップルに食物繊維やミネラルが豊富なスーパーフードのチアシード入りで、食感も楽しめるスムージー。モネの「睡蓮」を連想したドリンクは、レモンジンジャーがアクセントの爽やかなソーダ。





開催期間:2024年8月31日(土)〜 10月20日(日)

店舗住所:東京都港区南青山 5-7-1

LOUNGE 10:00 AM 〜8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM 〜8:00 PM

Tel. 03-6712-5633



店舗URL:

https:www.orbis.co.jp/skincarelounge/

公式オンラインショップ:

https://skincarelounge.net/



本イベントに先駆けて、8月28日(水)〜9月3日(火)の期間、@cosme OSAKA(大阪市北区梅田 3-1-3 ルクア イーレ 3F)でオルビスユー「とろぱしゃで叶えるうるおい体験 POP UP」を開催。ゴッホとモネの名画デザインボトルを数量限定・先行発売されるとのことで、こちらも要チェックです。



このイベントでは、AIゴッホが体験者の似顔絵を再現するインタラクティブアート体験「Your Portrait by Vincent van Gogh」や、フィンセント・ファン・ゴッホの「星月夜」「ひまわり」、クロード・モネの「睡蓮」など世界的な名画をボトルにデザインした『CREATE BOTTLE』が登場。数量限定で販売されます。「Your Portrait by Vincent van Gogh」は、今回のイベントの様子をSNSに投稿することで体験できる企画。椅子に座るとセンサーが顔や位置を認識し、真っ白なキャンバスに、投稿した本人の肖像画が徐々に描き上げられるのだそう。数量限定で販売される名画デザインの『CREATE BOTTLE』は3種類。キャップカラーが選べるほか、名前やメッセージの印字も可能とのことで、自分へのご褒美や贈り物にもぴったりです。■『CREATE BOTTLE』名画デザイン 各2,750円(税込)また、イベント期間中は絵画のスマートフォンケース専門店「Maison de muse(メゾンドミューズ)」の、「あなたが作る小さな美術館」をコンセプトにした商品の販売も。さらに『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』店舗限定で、名画デザインの『CREATE BOTTLE』、または「Maison de muse」のグッズを購入したうえ、オルビス商品を 3,500 円(税込)以上購入すると、先着順でノベルティとしてクロード・モネ「睡蓮」のオリジナルデザインポーチがもらえるそうです。1階にある『JUICE BAR』では、ゴッホの「ひまわり」とモネの「睡蓮」にちなんだドリンクが期間限定で販売されます。見た目も素敵な、ここだけでしか味わえないスペシャルなドリンクです。■『JUICE BAR』限定メニュー「ひまわり」「睡蓮」(イートイン・テイクアウト)各800円(税込)アート好きな方はもちろん、子どもから大人まで、気軽に美術館の雰囲気を楽しめそうなイベントですね。新しいアートの楽しみ方を体験してみてはいかがでしょうか。