¡Ú£Á£Å£×¡Û¥ê¥³¥·¥§¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡¢£Ð£Á£Ã¡Ä¡¡ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤âÊ¨¤«¤»¤¿À¤³¦Åª¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Î¹³Áè¤¬°ìµ¤¤Ë·ã²½
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤¬£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ£×£×£Å¤Î¥ê¥³¥·¥§¡Ê£³£µ¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦Åª¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Î°ø±ï¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ£×£×£Å¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥³¥·¥§¤Ï¡¢º£Ç¯£··î£±Æü¸áÁ°£°»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¡££²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Î£Á£Å£×¤Î¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡×¡Ê±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¥«¥¸¥Î¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤È¤Î·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£ÆÀ°Õ¤Î¶õÃæ»¦Ë¡¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥ë¥Ç¥£¥´¡ÊÊÑ·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢£Á£Å£×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥³¥·¥§¤È¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤È¤â¤Ë³èÌö¤·¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¶õÃæÀï¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢²¿¤È¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÇØ¸å¤«¤é£Ð£Á£Ã¤¬¸½¤ì¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤Ç½±·â¡£¼¡²ó£Ð£Ð£Ö¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¡Ê£¹·î£·Æü¡áÆ±£¸Æü¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡Ë¤Ç¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë£Ð£Á£Ã¤Ï¡Ö¥ê¥³¥·¥§¡¢£Á£Å£×¤Ë¤è¤¯Íè¤¿¤Ê¡£¤À¤¬¤ªÁ°¤âÂ¾¤ÎÏ¢Ãæ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Îó¤Î¸å¤í¤ËÊÂ¤Ù¡£¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï²¶¤Î³ÍÊª¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥³¥·¥§¤È£Ð£Á£Ã¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ËºßÀÒ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¶õÃæÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤â²Ã¤¨¤¿¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¹³Áè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä£³Áª¼ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£