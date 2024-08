ドジャースの公式Instagramが8月29日、大谷翔平選手(30)と愛犬デコピンに大谷のゴールドボブルヘッド(首振り人形)をプレゼントする動画を投稿した。その動画内で聞こえる女性の声に注目が集まっている。

この日は、大谷とデコピンの「ボブルヘッド」(首振り人形)の配布デー。試合開始前にはデコピンがボールをくわえてキャッチャー役の大谷のところに運ぶ”始球式”が行われ、大役を務めたデコピンに大歓声が送られた。

《The first gold bobblehead goes to Shohei and Decoy(最初のゴールドボブルヘッドは翔平とデコピンに)》というコメントとともに投稿された動画は、金のボブルヘッドを持った男性が、「We have a special gift for you(特別な贈り物があるよ)」と、試合前の球場に到着したデコピンのリードを持つ大谷に呼びかけるところから始まる。

笑顔の大谷が「Thank you(ありがとう)」と言って男性から人形を受け取ると、男性は続けて「For you and Decoy(君とデコピンにだよ)」と伝えた。

すると画面が切り替わり、リードに繋がれたデコピンのアップが映し出され、さらに画面が切り替わると、ボブルヘッドを片手に、もう片方の手でデコピンを抱きかかえた大谷が、別のカメラに向かって記念撮影をしようとしている様子が映り動画は終了する。

この最後のシーンでデコピンを呼ぶ女性の声がわずかに入り込んでいるのだ。さらに、それが「ディーコイおいで」と言ってるように聞こえ、デコピンも声に応じて声の主の方を振り向いているため、XやInstagramのコメントでは、声の主は真美子さんではないか?と一部のファンが注目している。

《最後に日本語でデコイおいでと呼んでるの奥さんも一緒かな》

《デコイおいでって聞こえるのは気のせい?そしてデコピンも振り返ってる。もしかして奥様かな》

《動画の最後に、「デコイおいで!」って言ってるのは真美子さんかな〜?デコピンもそっち見てて可愛すぎる!》

ただ、「ディーコイおいで」の直前に女性の声で「Ready?(準備オッケー?)」と流暢な英語で話しかけているほか、デコピンのこともネイティブのような発音で「ディーコイ」と呼んでいるように聞こえる。

誰のものかは定かではないが、ファンの間では“声の主は誰かな?”と期待に沸いたようだ。