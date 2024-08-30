40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ç¥Ë¥à¡ª¡ÚLEPSIM¡Û¥¢¥é¥Õ¥©ーÅ¹°÷¤¬¤ª¼êËÜ¡ª¡Öº£¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç¡×
º£µ¨¤â°ú¤Â³¤¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í½÷À¤¬Ãå¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤³¤Ç¤¼¤Ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦310¤µ¤ó¤Î¡Öº£¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç½Ñ¡×¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÌó15Ëü¿Í¡ª ¤Î¥¢¥é¥Õ¥©ー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå¤³¤Ê¤·½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥¹¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç
ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ô¤ÏÂç¿Í½÷À¤Ë¿´¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥ÁWAY¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤ä¥·¥ã¥ì´¶¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¾å²¼¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¤ÏÇò¥¢¥¤¥Æ¥à¤òº¹¤·¤Æ¥¯¥êー¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¥Ç¥Ë¥à¤Î¡Ö¥®¥ã¥¶ー¥¹¥«ー¥È¡×¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥ÁWAY¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥àon¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¡£¥¹¥«ー¥È¤Ï¥¿¥¤¥È²á¤®¤Ê¤¤¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÊ¤è¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¡ý ÇòT¤òº¹¤¹¤³¤È¤ÇÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¤Ï¿É¸ý¤Ê¾®Êª¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÅêÆþ
¤³¤È¤é¤Ï¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥µ¥¹ÉÕ¤¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬¼çÌò¡£¥°¥ìー¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¥Ç¥Ë¥à¤Î¥é¥Õ¤µ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õT¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤¬¥«¥®¡£Ã±Ä´¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ì¥ª¥ÑÊÁ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Çº£¤É¤¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤«¤»¤ë¥ï¥¶¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤Ï¥ìー¥¹ÅêÆþ¤Ç¥ì¥Ç¥£ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¡×¤Î»Ò¤É¤â¸«¤¨²óÈò¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ìー¥¹ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¬¥¦¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬Íê¤ì¤Þ¤¹¡£±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Þ¥ó¥Í¥êÃ¦µÑ¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥åー¥º¤Ë¹õ¤äÇò¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤¬¥¥ê¥Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï.st½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Sara.K